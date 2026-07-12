대관람차 추락에 롤러코스터 갑자기 ‘정지’…경주월드, 시설 점검 위해 임시휴장

세줄 요약 경주월드가 최근 대관람차 객차 추락과 롤러코스터 급정지 사고가 잇따르자, 외부 전문기관을 통한 전 시설 정밀 안전 점검과 전 직원 안전 교육을 위해 16일까지 닷새간 임시 휴장했다. 영업은 17일 재개하고, 휴장 기간 예매권은 전액 환불한다. 대관람차 추락·롤러코스터 정지 사고 잇따름

경주월드, 전 시설 정밀 점검 위해 임시 휴장

17일 영업 재개, 예매권 전액 환불 안내

이미지 확대 경주월드 임시 휴장 안내문. 경주월드 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경주월드 임시 휴장 안내문. 경주월드 홈페이지 캡처

휴장 기간 내 예매한 입장권은 수수료 없이 100% 전액 환불된다.

탑승객들은 안전요원의 조치로 모두 무사히 지상으로 내려왔으며, 경주시는 사고 경위를 파악하고 있다.

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최근 놀이기구 사고가 잇따르면서 경북 경주 대표 테마파크인 경주월드가 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검을 위해 임시 휴장에 들어간다.경주월드는 오는 16일까지 닷새간 외부 전문 기관을 통한 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검 및 직원 안전 교육을 실시하기 위해 영업을 중단한다고 12일 밝혔다.경주월드는 홈페이지를 통해 “최근 발생한 시설 이슈로 인해 심려와 불편을 끼쳐 진심으로 사과드린다”며 “보다 철저하고 객관적인 안전성 검증을 위해 외부 전문 기관을 통한 전사 시설물 정밀 안전 점검, 전 직원 대상 안전 교육을 실시하기 위해 임시 휴장을 결정했다”고 공지했다.영업은 오는 17일부터 재개할 예정이다.다만 휴장 기간 경주월드가 운영 중인 워터파크 캘리포니아비치는 정상 운영한다.앞서 경주월드에서는 지난 9일 빈 대관람차 객차 1대가 추락했다. 추락 도중 승객이 탑승한 다른 객차 2대와 잇따라 충돌하기도 했다.또한 11일 오전에는 승객 24명이 탑승한 롤러코스터의 안전장치가 급강하 구간 진입 직전에 작동돼 약 10분간 멈췄다.