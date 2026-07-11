“ㅈㅌㅅㅂ, 각오하고 있음”…‘내란 가담’ 강호필 前지작사령관 영장

계엄 선포 후 상황실 구성

위기조치반 소집 등 혐의

이미지 확대 질의에 답하는 강호필 지상작전사령관 강호필 지상작전사령관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체 회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.1.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 질의에 답하는 강호필 지상작전사령관 강호필 지상작전사령관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회’ 전체 회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.1.14 연합뉴스

세줄 요약 특검이 비상계엄 사태와 관련해 강호필 전 육군 지상작전사령관의 신병 확보에 나섰다. 강 전 사령관은 상황실 구성과 위기조치반 소집 지시 등 계엄 실행에 관여한 혐의를 받는다. 그는 사전 인지와 관여를 부인하고 있다. 특검, 강호필 전 지작사령관 구속영장 청구

계엄 직후 상황실·위기조치반 소집 관여 의혹

강 전 사령관, 사전 인지·가담 전면 부인

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‘3대 특검’ 이후 남은 의혹을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 비상계엄 사태와 관련해 강호필 전 육군 지상작전사령관의 신병 확보에 나섰다.11일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 강 전 사령관에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 13일 서울중앙지법에서 열린다.강 전 사령관은 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 지상작전사령부 내 상황실 구성에 관여하고, 위기조치반과 사령부 전 간부 소집을 지시하는 등 계엄 실행에 가담한 혐의를 받는다.특검은 강 전 사령관이 지휘하던 지상작전사령부가 비상계엄 선포 직후인 2024년 12월 3일 오후 10시 36분 음성동보 시스템을 통해 위기조치반을 소집한 점 등에 주목하고 있다.강 전 사령관은 계엄 실행 이전부터 관련 논의에 참여했다는 의혹도 받고 있다.여인형 전 국군방첩사령관이 작성한 것으로 알려진 메모에는 지상작전사령관과 특수전사령관, 수도방위사령관, 방첩사령관을 뜻하는 ‘ㅈㅌㅅㅂ’이라는 표현과 함께 “ㅈㅌㅅㅂ의 공통된 의견임”, “4인은 각오하고 있음”, “적 행동이 먼저임. 전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함”, “호기를 잡도록, 오판하지 않도록 직언드림” 등의 내용이 적혀 있었다.이른바 ‘4인’ 가운데 강 전 사령관을 제외한 곽종근 전 특수전사령관, 이진우 전 수도방위사령관, 여인형 전 방첩사령관은 모두 내란중요임무종사 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.강 전 사령관은 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했고, 계엄 실행에도 관여하지 않았다며 혐의를 전면 부인하고 있다.