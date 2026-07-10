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[포토] ‘큰 경사 징조’ 채운

입력 2026-07-10 15:42
수정 2026-07-10 15:42
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10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다.

채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다.

온라인뉴스부
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