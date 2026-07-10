전남·광주 교육 ‘화학적 결합’ 닻 올렸다

전남광주교육청, 광주청사·전남청사 현안 공유·점검

K-민주주의·반도체 인재 육성 등 핵심 현안 ‘머리 맞대’

이미지 확대 김대중 전남광주특별시교육감이 10일 광주청사에서 간부 회의를 주재하고 있다. 교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대중 전남광주특별시교육감이 10일 광주청사에서 간부 회의를 주재하고 있다. 교육청 제공

세줄 요약 전남광주특별시교육청이 통합 교육청의 실질적 결합을 위해 현안 업무 공유회를 열었다. 무상급식 기준 단일화, 학교 안전관리 강화, 직업계고 반도체 인재 양성, 민주주의 역사누리터 활용 등이 논의됐고, 김대중 교육감은 부서 간 칸막이 제거와 협업을 강조했다. 통합 교육청 안착 위한 현안 공유회 개최

무상급식·안전관리·인재양성 핵심 과제 논의

부서 칸막이 제거와 협업 강화 주문

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전남광주특별시교육청이 조직의 실질적인 유기적 결합을 위해 본격적인 행보에 나섰다. 과거 광주시교육청과 전남도교육청으로 이원화되었던 행정 체제를 하나로 묶어 교육 정책의 시너지를 극대화하겠다는 포석이다.김대중 전남광주특별시교육감은 10일 오전 광주청사 상황실에서 간부 회의를 겸한 ‘현안 업무 공유회’를 주재하고, 통합 교육청의 안착을 위한 부서별 핵심 과제를 정밀 점검했다.이날 회의 실황은 전남과 광주 양 청사의 전 부서에 실시간으로 송출되어, 전 직원이 통합 교육청의 정책 방향을 공유하는 ‘소통의 장’으로 활용됐다.이번 공유회에서는 양 지역의 교육 역량을 결집해야 할 매머드급 현안들이 테이블 위에 올랐다.주요 안건으로는 ▲‘K-민주주의 전당’ 건립을 위한 민주주의 역사누리터 활용 방안 ▲전남·광주 직업계고 반도체 산업 맞춤형 인재 양성 전략 ▲학교 무상급식비 지원 기준의 단일화 방안 마련 ▲학교 시설물 및 학생 안전관리 체계 강화 등이 심도 있게 논의됐다.발표 후에는 국 단위로 심도 있는 질의응답과 토론을 펼쳐 현안 해결을 위한 구체적인 방안을 모색했다.특히 발표 직후 이어진 국 단위 토론에서는 현안별 쟁점을 놓고 구체적인 해법을 모색하기 위한 격렬한 질의응답이 이어지는 등 통합 교육청의 화학적 결합을 위한 열기가 뜨거웠다.김 교육감은 “부서 간 칸막이 제거가 현장 신뢰의 밑거름” 김 교육감은 회의 내내 ‘소통’과 ‘협업’의 가치를 역설했다.김 교육감은 특히 “투명한 정보 공유와 긴밀한 협업을 통해 도출된 대안만이 교육 현장의 신뢰를 얻는 자양분이 될 것이다. 기존의 관행과 부서 간 경계를 과감히 허물고 오직 학생과 지역의 미래만을 바라봐야 한다”며 “독서 교육을 통한 문해력 향상과 지역 사회에 정주할 수 있는 인재 양성은 더 이상 미룰 수 없는 당면 과제”라며, 통합 교육청의 모든 역량을 결집해 교육 대전환의 성과를 낼 것을 강력히 주문했다.