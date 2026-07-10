정부 “충청·세종·대전 등 호우피해 6곳 21억 지원”

경기·경북 등 대상 재난특별교부금 긴급 집행

이미지 확대 침수 피해 복구 작업에 구슬땀 폭우가 내린 9일 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 밑 식당·상점가 일대가 침수된 가운데, 작업자들이 복구 작업에 한창이다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 침수 피해 복구 작업에 구슬땀 폭우가 내린 9일 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 밑 식당·상점가 일대가 침수된 가운데, 작업자들이 복구 작업에 한창이다. 연합뉴스

이미지 확대 전북에 내리던 비 ‘잠시 소강’…14개 시·군 호우주의보 ‘해제’ 9일 오전 전북 완주군 고산면의 한 도로 위해 나무가 쓰려져 소방 대원들이 안전 조치를 하고 있다. 전북소방 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북에 내리던 비 ‘잠시 소강’…14개 시·군 호우주의보 ‘해제’ 9일 오전 전북 완주군 고산면의 한 도로 위해 나무가 쓰려져 소방 대원들이 안전 조치를 하고 있다. 전북소방 제공

행정안전부는 지난 8일부터 내린 집중호우로 피해를 본 6개 시·도에 재난안전관리 특별교부세 21억원을 긴급 지원한다고 10일 밝혔다.

이번 지원은 수마가 할퀴고 간 호우 피해 지역의 신속한 응급복구를 위해 결정됐다. 피해 시설 응급복구, 이재민 구호 등 2차 피해 방지에 주로 활용된다. 특교세를 지원받는

6개 시·도는 대전, 세종, 경기, 충북, 충남, 경북이다.

이미지 확대 폭우에 수령 570년 보호수도 넘어가 9일 폭우가 쏟아진 충남 논산시 취암동 수랑골마을에서 수령 570년의 팽나무가 쓰러져 있다. 독자 제공. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭우에 수령 570년 보호수도 넘어가 9일 폭우가 쏟아진 충남 논산시 취암동 수랑골마을에서 수령 570년의 팽나무가 쓰러져 있다. 독자 제공. 연합뉴스

이미지 확대 호우에 불어난 목감천 9일 서울 구로구 목감교에서 바라본 목감천이 집중호우로 불어난 물에 잠겨있다. 서울 전역에 호우특보가 발효되면서 서울시는 하천 출입을 통제했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 호우에 불어난 목감천 9일 서울 구로구 목감교에서 바라본 목감천이 집중호우로 불어난 물에 잠겨있다. 서울 전역에 호우특보가 발효되면서 서울시는 하천 출입을 통제했다. 뉴스1

정부는 이번 호우로 인한 피해 복구가 신속히 이루어질 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

“아직 장마가 끝나지 않은 만큼 기상정보를 수시로 확인하고 위험 지역에 출입을 자제하는 등 안전 수칙을 철저히 준수해 달라”고 당부했다.

이미지 확대 많은 비에 침수된 도로 9일 호우경보가 발효 중인 경기도 시흥시 안현교차로가 침수돼 통제되고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 많은 비에 침수된 도로 9일 호우경보가 발효 중인 경기도 시흥시 안현교차로가 침수돼 통제되고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 옥천 문티터널 도로에 토사 유입 9일 오전 6시51분쯤 충북 옥천군 안내면 문티터널 입구 도로에 토사가 유입됐다는 신고를 받고 출동한 경력과 소방인력이 배수구 장애물 제거작업을 벌이고 있다. 옥천 지역엔 이날 오전 3시40분 호우주의보가 발효됐다. 보은소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 옥천 문티터널 도로에 토사 유입 9일 오전 6시51분쯤 충북 옥천군 안내면 문티터널 입구 도로에 토사가 유입됐다는 신고를 받고 출동한 경력과 소방인력이 배수구 장애물 제거작업을 벌이고 있다. 옥천 지역엔 이날 오전 3시40분 호우주의보가 발효됐다. 보은소방서 제공

세줄 요약 행안부가 집중호우 피해를 본 대전·세종·경기·충북·충남·경북 6개 시·도에 특별교부세 21억원을 긴급 지원했다. 천안 267㎜, 세종 81.5㎜ 등 폭우로 453건 피해와 농작물 침수가 발생했고, 정부는 응급복구와 이재민 구호에 나섰다. 집중호우 피해 6개 시·도에 특교세 21억원 지원

천안 267㎜, 세종 81.5㎜ 등 기록적 폭우 발생

시설 453건·농작물 436.2㏊ 피해, 복구 총력

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행안부에 따르면 8일부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 충남 천안 267.1㎜, 계룡 259㎜, 세종 244.5㎜, 부여 243㎜, 대전 240㎜ 등을 기록했다. 특히 세종은 최대 60분 강수량이 81.5㎜에 달하는 물폭탄이 쏟아졌다.이번 폭우로 도로 침수와 나무 전도가 각각 70건 발생했고 토사 유출 24건, 지하 공간 침수 2건, 정전 3건 등 총 453건의 시설 피해가 확인됐다. 또 주택 24채가 침수되고 농작물 436.2㏊가 피해를 보기도 했다. 농작물 피해 면적은 대부분 충남으로 전체 90% 이상인 410.1㏊에 달했다. 충북 옥천과 강원 영월, 천안·공주에서는 산사태(5건)도 났다. 현재 일시 대피자는 7개 시·도에 758명이다.윤호중 행안부 장관은 “지방정부와 관계기관은 피해 지역 주민 불편을 최소화할 수 있도록 응급복구에 총력을 기울여 달라”며 “윤 장관은