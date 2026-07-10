부산항만공사, 베트남 하이퐁에 물류 거점 구축…내년 상반기 운영

세줄 요약 부산항만공사가 동방비나와 합작해 베트남 하이퐁항 배후 Deep C 산업단지에 물류센터를 건립하고 내년 상반기 운영한다. 부산항의 해외 물류 거점을 확대하고, 현지에 진출한 중소·중견기업의 수출입 물류를 뒷받침한다. 하이퐁항 배후 물류센터 구축 합작투자계약 체결

내년 상반기 운영 목표, 2056년까지 장기 운영

중소·중견기업 수출입 물류 지원 및 네트워크 확대

이미지 확대 부산항만공사와 동방비나가 내년 상반기까지 베트남 북부 Deep C 산업단지에서 구축하는 물류센터의 조감도. 부산항만공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산항만공사와 동방비나가 내년 상반기까지 베트남 북부 Deep C 산업단지에서 구축하는 물류센터의 조감도. 부산항만공사 제공

부지 1만 7183㎡에 연면적 1만 310㎡ 규모의 물류센터를 건립해 운영한다.

160여 개 글로벌 기업이

입주해 있다.

“정부의 글로벌 물류공급망 거점 확보 전략에 맞춰 우리 중소·중견기업의 해외 진출을 든든하게 뒷받침하는 해외 물류 네트워크를 흔들림 없이 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

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부산항만공사가 우리나라 기업의 베트남 시장 진출을 뒷받침하기 위해 북부 하이퐁항 배후에 물류 거점을 확보한다.부산항만공사(BPA)는 ㈜동방의 베트남 현지 자회사인 동방비나와 ‘하이퐁 물류센터 운영사업 공동 추진을 위한 합작투자계약’을 체결했다고 10일 밝혔다.이 사업은 지난해 12월 정부가 수립한 ‘글로벌 물류공급망 거점 확보 전략’에 따라 유망 국가인 베트남에 물류 거점을 확보하기 위해 추진한다.계약에 따라 BPA와 동방비나는 하이퐁항 배후 Deep C 산업단지 내BPA는 2022년 네덜란드 로테르담과 스페인 바르셀로나, 2024년 인도네시아 프로볼링고와 미국 로스앤젤레스에 물류센터를 구축한 바 있다. 이번 사업을 통해 유럽·동남아·북미·아세안을 잇는 해외 물류 네트워크의 한 축을 추가로 갖추게 됐다.물류센터는 건축 인·허가를 거쳐 오는 9월 건립 공사에 들어간다. 내년 상반기 개장 후 2056년까지 약 30년간 운영할 계획이다.물류센터가 들어서는 하이퐁 Deep C는 베트남 북부 최대 산업단지다. 베트남 북부 최대 항만인 하이퐁항, 락후옌 심수항과 거리가 약 15km로 가깝고 하노이, 중국 국경으로 이어지는 고속도로와의 연계도 뛰어나 물류센터를 운영하기에 최적의 입지로 꼽힌다. 이 때문에 LG전자 등 우리나라 기업 26개사와Deep C 산단에BPA는 이번 하이퐁 물류센터를 통해 베트남에 진출한 우리 중소·중견 화주 기업의 수출입 물류를 든든히 뒷받침하고, 부산항의 글로벌 물류 네트워크를 한층 두텁게 다져나갈 계획이다.BPA 관계자는