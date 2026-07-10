남부대, 영·호남대학과 함께 ‘지역인재 양성’ 맞손

경남·부산권 6개대학 성과 공유회 개최

공동 교육프로그램·상생 협력체계 마련

이미지 확대 남부대 앵커사업단이 경남·부산권에서 개최한 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 성과 공유회’에서 영·호남 6개 대학 관계자들이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남부대 제공. 닫기 이미지 확대 보기 남부대 앵커사업단이 경남·부산권에서 개최한 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 성과 공유회’에서 영·호남 6개 대학 관계자들이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남부대 제공.

세줄 요약 남부대 앵커사업단이 경남·부산에서 영·호남 6개 대학과 성과 공유회를 열고 초광역 협력 강화에 나섰다. 각 대학은 MOU를 체결하고 지역 맞춤형 인재 양성 사례를 공유했으며, 공동 교육프로그램과 연구 과제 발굴 방안도 논의했다. 영·호남 6개 대학 초광역 협력체계 구축

남부대 앵커사업 성과 공유회 경남·부산 개최

공동 교육·연구로 지역인재 양성 모델 모색

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학령인구 감소와 지방 소멸 위기가 현실화하는 가운데 영·호남 대학들이 권역의 경계를 허물고 초광역 협력체계 구축에 본격 나섰다. 대학 간 교육 역량과 자원을 공유해 지역 산업을 이끌 미래 인재를 공동으로 육성하겠다는 취지다.남부대(총장 조준범) 앵커사업단은 지난 1일부터 3일까지 경남·부산 일원에서 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 앵커대학 간 성과 공유회’를 개최했다고 10일 밝혔다.이번 행사는 지역혁신의 핵심 축인 앵커사업을 기반으로 권역을 초월한 대학 간 협력체계를 강화하고, 지역 성장 인재 양성 모델을 공동으로 구축하기 위해 마련됐다.성과 공유회에는 주관 대학인 남부대를 비롯해 경남대, 경성대, 국립부경대, 호남대, 광주여자대 등 영·호남 6개 대학의 사업단장과 실무진이 참석해 사업 추진 성과와 우수 사례를 공유하고 향후 협력 방안을 논의했다.첫날인 1일 경남대에서는 남부대와 호남대, 경남대, 광주여자대 등 4개 대학이 초광역 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이어 각 대학은 앵커사업 운영 성과와 지역 맞춤형 인재 양성 사례를 발표하며 교육 혁신 방안을 공유했다.이튿날에는 부산의 경성대와 국립부경대학교를 잇달아 방문해 ▲초광역 공동 교육프로그램 개발 ▲대학 간 상생 협력체계 구축 ▲공동 연구 및 협력 과제 발굴 ▲지속 가능한 성과 공유 시스템 구축 등을 집중 논의했다.이번 협력은 학령인구 감소와 수도권 집중으로 경쟁력이 약화되고 있는 지방 대학들이 권역 간 연대를 통해 새로운 성장 동력을 확보하려는 시도로 평가된다. 대학 간 칸막이를 허물고 교육과 연구 역량을 공유함으로써 지역 산업과 대학이 함께 성장하는 상생 모델을 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.황민구 남부대학교 앵커사업단장은 “이번 성과 공유회는 영·호남 대학들이 서로의 우수 사례와 강점을 공유하며 협력 기반을 한층 공고히 한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 초광역 대학 협력을 지속적으로 확대해 지역 성장을 견인할 인재 양성 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.