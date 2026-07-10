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남부대, 영·호남대학과 함께 ‘지역인재 양성’ 맞손

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-07-10 16:23
수정 2026-07-10 16:23
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경남·부산권 6개대학 성과 공유회 개최
공동 교육프로그램·상생 협력체계 마련

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남부대 앵커사업단이 경남·부산권에서 개최한 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 성과 공유회’에서 영·호남 6개 대학 관계자들이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남부대 제공.
남부대 앵커사업단이 경남·부산권에서 개최한 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 성과 공유회’에서 영·호남 6개 대학 관계자들이 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남부대 제공.


학령인구 감소와 지방 소멸 위기가 현실화하는 가운데 영·호남 대학들이 권역의 경계를 허물고 초광역 협력체계 구축에 본격 나섰다. 대학 간 교육 역량과 자원을 공유해 지역 산업을 이끌 미래 인재를 공동으로 육성하겠다는 취지다.

남부대(총장 조준범) 앵커사업단은 지난 1일부터 3일까지 경남·부산 일원에서 ‘지역 성장 인재 양성(앵커) 체계 구축 및 초광역 협력을 위한 앵커대학 간 성과 공유회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 지역혁신의 핵심 축인 앵커사업을 기반으로 권역을 초월한 대학 간 협력체계를 강화하고, 지역 성장 인재 양성 모델을 공동으로 구축하기 위해 마련됐다.

성과 공유회에는 주관 대학인 남부대를 비롯해 경남대, 경성대, 국립부경대, 호남대, 광주여자대 등 영·호남 6개 대학의 사업단장과 실무진이 참석해 사업 추진 성과와 우수 사례를 공유하고 향후 협력 방안을 논의했다.

첫날인 1일 경남대에서는 남부대와 호남대, 경남대, 광주여자대 등 4개 대학이 초광역 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이어 각 대학은 앵커사업 운영 성과와 지역 맞춤형 인재 양성 사례를 발표하며 교육 혁신 방안을 공유했다.

이튿날에는 부산의 경성대와 국립부경대학교를 잇달아 방문해 ▲초광역 공동 교육프로그램 개발 ▲대학 간 상생 협력체계 구축 ▲공동 연구 및 협력 과제 발굴 ▲지속 가능한 성과 공유 시스템 구축 등을 집중 논의했다.

이번 협력은 학령인구 감소와 수도권 집중으로 경쟁력이 약화되고 있는 지방 대학들이 권역 간 연대를 통해 새로운 성장 동력을 확보하려는 시도로 평가된다. 대학 간 칸막이를 허물고 교육과 연구 역량을 공유함으로써 지역 산업과 대학이 함께 성장하는 상생 모델을 구축하는 계기가 될 것으로 기대된다.

황민구 남부대학교 앵커사업단장은 “이번 성과 공유회는 영·호남 대학들이 서로의 우수 사례와 강점을 공유하며 협력 기반을 한층 공고히 한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 초광역 대학 협력을 지속적으로 확대해 지역 성장을 견인할 인재 양성 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
전남광주 서미애 기자
세줄 요약
  • 영·호남 6개 대학 초광역 협력체계 구축
  • 남부대 앵커사업 성과 공유회 경남·부산 개최
  • 공동 교육·연구로 지역인재 양성 모델 모색
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