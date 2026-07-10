‘낙동강 방어 영웅’ 백선엽 장군 6주기, 다부동서 추모

참전용사·군 관계자 등 250여명 참석…호국정신 되새겨

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고(故) 백선엽 장군 6주기 추모식(사진)이 10일 경북 칠곡군 다부동전적기념관에서 열렸다.

백 장군은 1952년 7월 최연소(32세)로 제7대 육군참모총장에 임명됐고, 이듬해 1월엔 만 33세에 국군 최초의 4성 장군이 됐다. 정전회담 땐 국군 대표로 참가하기도 했다.

그는 2020년 7월 10일 향년 100세를 일기로 별세했다.

세줄 요약 경북 칠곡 다부동전적기념관에서 백선엽 장군 6주기 추모식이 열렸다. 이철우 지사와 참전용사, 유족 등 250여 명이 참석해 구국용사충혼비에 헌화·분향했다. 다부동은 6·25전쟁 당시 백 장군이 지휘한 1사단이 낙동강 전선을 사수한 상징적 전장이다. 다부동전적기념관서 백선엽 6주기 추모식 개최

이철우 지사 등 250여 명 참석해 헌화·분향

다부동 전투, 낙동강 전선 사수의 상징

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추모식에는 이철우(앞줄 왼쪽에서 일곱번째) 경북도지사, 김호복 제2작전사 사령관, 미19지원사령관, 연합사 부사령관, 유족, 참전용사, 김관진 ‘백선엽장군기념재단’ 이사장 등 250여 명이 참석했다.참석자들은 기념관 경내에 있는 구국용사충혼비에서 헌화와 분향을 하고 백 장군과 호국영령의 넋을 기렸다.이 지사는 추모사에서 “백선엽 장군의 삶은 절체절명의 위기에 놓였던 대한민국을 지켜낸 구국의 역사였으며 오늘 우리가 누리고 있는 자유와 번영의 단단한 초석이 되셨다”고 말했다.추모식이 열린 다부동은 6·25전쟁 당시 백 장군이 사단장으로 지휘했던 1사단이 북한군 3개 사단을 격파하며 낙동강 전선을 사수한 곳이다.국군은 다부동 전투에서 1사단의 승리로 최후 방어선인 낙동강 전선을 지켜내고 반격의 발판을 마련했다.한편