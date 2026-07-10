“체육 현장 목소리 정책에 담는다”… 부산시, 전국 첫 체육인 실태조사 착수

세줄 요약 부산시가 전국 지자체 중 처음으로 체육인 실태조사에 착수해 선수·지도자·심판 2600명의 고용, 소득, 복지, 근로 환경을 살펴본다. 조사 결과는 체육인 처우 개선과 체육 정책 수립의 기초 자료로 활용할 계획이다 전국 첫 체육인 실태조사 착수

선수·지도자·심판 2600명 대상 조사

처우 개선·정책 반영 기초자료 확보

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

조사에서는 전반적인 체육인 복지 실태 파악을 위한 고용 및 근로 환경, 소득과 복지, 주업·부업 활동 등으로 구성한 설문과 인터뷰를 통해 지역 체육인의 활동 여건을 종합적으로 파악할 예정이다.

시는 이번 조사 결과를 통해 부산 체육인의 처우 개선 방안 마련을 위한 기초 자료를 확보하고, 체육 정책 수립에 적극적으로 반영할 방침이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시가 지역 체육인들의 고용·근로 환경 등을 파악하고 효과적인 체육 정책을 수립하기 위해 전국 지자체 중 처음으로 체육인 실태조사를 실시한다.시는 10일 ‘부산시 체육인 실태조사’와 관련해 종목단체를 상대로 설명회를 개최했다고 밝혔다.이번 설명회는 전국 지자체 중 처음으로 실시하는 포괄적 체육인 실태조사 추진을 체육 현장에 알리고 조사 방향과 주요 내용을 공유하기 위해 마련됐다.부산시체육회가 주관하고 부산연구원이 시행하는 이번 실태조사는 부산에 거주 중인 현직 선수와 지도자, 심판 등 2600명을 대상으로 다음 달 31일까지 진행한다.시와 시체육회는 설문 참여율을 높이기 위해 회원 종목단체와 협력하고, 조사 결과의 신뢰성과 정책 활용도를 높이도록 진행 상황을 지속적으로 점검하기로 했다.한편 시는 체육 발전 전략을 수립하고 경쟁력 있는 체육 정책을 발굴하기 위해 지난 4월부터 ‘부산시 체육진흥종합계획 용역’을 추진 중이며 오는 10월 완료할 계획이다.부산시 관계자는 “이번 실태조사를 통해 현장의 목소리를 파악하고 객관적 데이터를 확보해 ‘스포츠 중심 도시’로 도약하기 위한 정책 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.