부안~인천공항 직통버스가 달린다…21일부터 운행 개시

세줄 요약 전북 부안과 인천국제공항을 직접 연결하는 신규 노선이 21일부터 운행된다. 부안시외버스터미널에서 출발해 서천을 경유한 뒤 인천공항 T1·T2까지 하루 왕복 3회 운행한다. 해외여행 수요 증가에 맞춰 환승 불편을 줄이려는 취지다. 부안~인천공항 직통버스 21일 운행 개시

하루 왕복 3회, 서천 경유해 T1·T2 연결

우등버스 투입, 티머니GO로 예매 가능

이미지 확대 인천국제공항 내부. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항 내부. 서울신문 DB

전북 부안에서 인천국제공항을 직접 연결하는 신규 노선이 운행을 시작한다.





승차권은 모바일 앱 ‘티머니GO’를 통해 예매할 수 있다.

소요 시간은 상행선(부안 출발~제2터미널 도착) 기준 약 3시간 50분으로 예상된다.

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부안군은 오는 21일부터 부안~인천공항 노선을 하루 왕복 3회 운행한다고 10일 밝혔다.이번 신설 노선은 해외여행 수요 증가에 맞춰 군민과 방문객의 교통 불편을 해소하기 위해 마련됐다.부안~인천공항 노선은 부안시외버스터미널을 출발해 서천군을 경유한 뒤 인천공항 제1터미널(T1)과 제2터미널(T2)까지 운행한다.운행 시간은 부안 출발 기준 오전 2시 10분, 오후 1시 10분, 오후 5시 10분이다.인천공항 제2터미널에서는 오전 8시 10분, 오전 10시 50분, 오후 6시 30분에 출발한다.운행 차량은 전 좌석 우등버스가 투입된다.권익현 부안군수는 “인천공항 직행 노선 개통으로 그동안 환승의 불편을 겪었던 군민들의 불편이 상당 부분 해소될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 군민들의 이동 편의를 증진하고 지역 접근성을 높일 수 있도록 다각적인 교통망 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.