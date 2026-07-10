부산시, 정명훈 예술감독 임기 2028년까지 연장… 오페라하우스 개관 이끈다

세줄 요약 부산시가 정명훈 클래식부산 예술감독의 임기를 2028년 6월까지 연장했다. 2027년 9월 개관 예정인 부산오페라하우스의 중장기 운영 방안과 개관 페스티벌 기획도 함께 추진하며, 부산콘서트홀 운영 성과를 잇는 역할을 맡겼다. 정명훈 예술감독 임기 2028년 6월까지 연장

부산오페라하우스 개관 준비와 운영 기획 추진

부산콘서트홀 성과 잇는 오페라 도시 구상

이미지 확대 정명훈 클래식 부산 예술감독. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 정명훈 클래식 부산 예술감독. 부산시 제공

부산시는 정명훈 예술감독과 임기 연장 계약을 체결한다고 10일 밝혔다. 이로써 이번달까지였던 정 감독의 임기는 2028년 6월까지로 연장된다.

전재수 부산시장은 “세계적인 공연장을 짓는 것 못지않게 중요한 건 그 공간이 시민의 일상 속으로 들어오는 것이다”라고 말했다.

이어 “부산오페라하우스는 일부의 전유물이 아닌 모든 시민이 문화를 누리는 열린 공간으로 만들 것”이라며 “해양수도 부산의 새로운 랜드마크로서 시민이 자랑하고 싶은 공간이 되도록 개관을 차질 없이 준비하겠다”라고 밝혔다.

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부산시가 정명훈 클래식부산 예술감독의 임기를 2028년 6월까지 연장하고, 내년 부산오페라하우스의 성공적 개관을 위한 지휘봉을 맡긴다.이번 임기 연장에 따라 시는 정 감독과 함께 2027년 9월 개관 예정인 부산오페라하우스의 중장기 운영 방안, 개관 페스티벌 기획을 추진한다.정 감독은 2023년 7월 부산콘서트홀·부산오페라하우스를 총괄하는 클래식부산의 초대 예술감독으로 위촉됐으며, 2025년 6월 개관한 부산콘서트홀의 성공적 운영을 이끌어왔다.시는 이번 임기 연장은 부산오페라하우스 개관과 맞물려 있어 더욱 의미가 크다고 평가한다. 정 감독의 지휘로 일관된 예술적 방향 아래 개관 준비부터 주요 공연 기획까지 추진되면서 ‘오페라 도시 부산’ 프로젝트가 한층 탄력받을 것으로 기대할 수 있어서다.개관 페스티벌의 하나로 협의해 온 ‘라스칼라’ 초청 오페라는 여러 의견 청취와 충분한 논의를 이어 가기로 했다.