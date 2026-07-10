박용갑 “LH 노후 임대주택에 에어컨 조기 설치”

LH 2027년까지 12만 7942세대 설치 지원

이미지 확대 더불어민주당 박용갑 의원 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 박용갑 의원

세줄 요약 박용갑 의원이 LH 노후 영구임대주택 12만7942가구의 에어컨 설치 계획을 2027년으로 1년 앞당긴다. 폭염 속 취약계층의 냉방 사각지대를 줄이기 위한 조치로, 설치율이 낮았던 노후 임대주택 지원을 확대하는 내용이다. 노후 영구임대주택 에어컨 설치 조기 완료 추진

12만7942가구 대상, 2027년까지 1년 단축

폭염 취약계층 냉방 사각지대 해소 강조

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기후변화로 폭염의 강도가 강해져 취약계층의 여름나기가 힘겨워진 가운데 영구임대주택 거주자에 대한 에어컨 지원에 속도가 붙게 됐다.더불어민주당 박용갑 의원은 10일 한국토지주택공사(LH) 노후 영구임대주택에 거주하는 12만 7942가구에 대한 에어컨 설치 계획을 계획보다 1년 앞당겨 2027년 마무리할 계획이라고 밝혔다.현재 LH가 공급하는 신축 영구임대주택에는 에어컨이 의무적으로 설치되나 노후 임대주택은 에어컨 설치율이 56.60%에 불과한 것으로 나타났다. LH가 2024년 8월 수립한 노후 임대주택 에어컨 설치 계획에는 2028년까지 7만 7242가구에 에어컨을 설치하는 것으로 돼 있었다. 박 의원은 지난해 7월 국무총리가 대전역 쪽방촌을 방문한 후 구성된 ‘공공임대 공실 개선 미니정책 태스크포스(TF)’에 참여해 노후 임대주택 에어컨 조기 설치를 추진 과제에 반영했다.LH는 2025년 3만 7548대, 2026년 1만 4094대, 2027년 1만 5421대 늘려 2027년까지 12만 7942가구에 에어컨 설치를 완료하기로 했다. 애초 사업 완료 시점을 1년 단축하고 공급 물량을 65.6%(5만 700가구) 늘린 것이다.박 의원은 “노후 임대주택에 거주하는 취약계층이 냉방 사각지대에 방치되지 않도록 에어컨 설치 지원을 확대해야 한다”면서 “온열질환 등 피해를 보지 않도록 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.