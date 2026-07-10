경찰, 봉화 석포제련소 화재 현장 합동감식…“발화 원인 등 확인”

황산 제조시설 대기집진시설 집중 조사

필요시 국과수 2차 감식 예정…환경청 “유해물질 유출 없어”

9일 낮 12시 36분쯤 경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 불이 나 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일 낮 12시 36분쯤 경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 불이 나 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

지난 9일 경북 봉화군 석포면 석포제련소에서 발생한 화재 원인 규명을 위해 경찰이 합동 감식에 나선다.

세줄 요약 경북 봉화군 석포제련소에서 난 화재의 원인을 규명하기 위해 경찰이 소방과 합동 감식에 들어갔다. 황산 제조시설 대기 집진시설 등을 살피고 목격자 진술도 들으며 발화 지점과 원인을 확인할 방침이다. 필요하면 국과수와 2차 감식도 검토한다. 경북 봉화 석포제련소 화재 원인 규명 착수

경찰·소방 합동 감식, 발화 지점 확인 방침

필요 시 국과수 2차 감식 검토

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경북경찰청은 사고 발생 이틀째인 10일 오전 11시 30분 소방 당국과 함께 화재 현장을 찾아 합동 감식을 벌인다.감식은 불이 난 석포제련소 내 황산 제조시설 대기 집진시설 등을 대상으로 진행하며, 목격자 진술 청취 등을 통해 발화지점과 화재 원인 등을 확인할 방침이다.또 이번 감식을 통해 화재 원인 규명 등을 위한 추가 조치가 필요하다고 판단하면 향후 국립과학수사연구원과 2차 합동 감식에 나설 계획이다.경찰 관계자는 “화재 진압 후 현장 안전이 확보된 까닭에 합동 감식을 실시한다”며 “화재 원인 등을 확인하는 데 수사력을 집중할 계획”이라고 밝혔다.앞서 전날 낮 12시 36분쯤 석포제련소 1공장 내 황산 제조 설비에서 불이 나자 소방 당국은 대응 1단계를 발령해 큰불을 잡은 뒤 오후 6시 45분께 모든 진화작업을 완료했다.이후 대구환경청이 현장 조사를 벌인 결과 이번 화재에 따른 인명피해나 유해 물질 유출은 없는 것으로 확인됐다.