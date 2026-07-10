위성곤 지사 첫 추경 4615억원… ‘3고’ 민생 살리기 승부수

지방채 없이 8조4747억원 편성… 15분도시 예산 조정해 재원 마련

탐나는전·소상공인·유류비 지원 확대… AI·미래산업 투자도 병행

소비 진작·소상공인 지원에 집중… 생활밀착 사업도 대폭 확대

이미지 확대 위성곤 제주특별자치도지사가 9일 세번째 현장 방문 일정으로 제주도관광협회와 관광 정책간담회를 열었다. 위 지사는 “취임 이후 세 번째로 관광협회를 방문한 것은 관광산업이 그만큼 중요하다는 메시지를 전하고 싶었기 때문”이라며 “고물가·고금리 여건에서 고군분투하는 업계를 제주도가 더 잘 뒷받침하기 위해 이 자리를 마련했다”고 말했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 위성곤 제주특별자치도지사가 9일 세번째 현장 방문 일정으로 제주도관광협회와 관광 정책간담회를 열었다. 위 지사는 “취임 이후 세 번째로 관광협회를 방문한 것은 관광산업이 그만큼 중요하다는 메시지를 전하고 싶었기 때문”이라며 “고물가·고금리 여건에서 고군분투하는 업계를 제주도가 더 잘 뒷받침하기 위해 이 자리를 마련했다”고 말했다. 제주도 제공

민선 9기 위성곤 제주도정이 취임 열흘 만에 첫 추가경정예산안을 내놓으며 민생경제 회복에 본격 시동을 걸었다.

일반회계는 6조 9667억원, 특별회계는 1조 5080억원이다.

세줄 요약 제주도정이 취임 열흘 만에 4615억원 규모 첫 추경안을 제출했다. 지방채 없이 세외수입과 국고보조금, 예탁금 회수로 재원을 마련하고, 탐나는전·소상공인·취약계층·생활밀착형 사업에 집중해 3고 장기화로 위축된 민생경제 회복을 노렸다. 취임 열흘 만에 4615억원 첫 추경안 제출

지방채 없이 민생회복 재원 마련, 3고 대응

탐나는전·소상공인·취약계층 지원 집중

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당초 공약했던 ‘3000억원 규모 민생회복 추경’을 뛰어넘는 4615억원 규모의 증액 편성이다. 고물가·고유가·고금리의 ‘3고(高)’ 장기화로 위축된 지역경제를 되살리는 데 예산의 초점을 맞췄다.제주도는 기정예산 8조132억원보다 4615억원(5.76%) 늘어난 8조 4747억원 규모의 제2회 추가경정예산안을 제주도의회에 제출했다고 10일 밝혔다.이번 추경의 가장 큰 특징은 지방채를 추가 발행하지 않고 재원을 마련했다는 점이다. 세외수입 434억원과 국고보조금 776억원, 통합계정 예탁금 원금 회수 및 예수금 1549억원 등을 활용했고, 연내 집행이 어려운 사업 예산을 조정하는 세출 구조조정을 통해 384억원을 확보했다. 이 과정에서 기존 15분도시 관련 사업 예산이 상당 부분 감액돼 민생사업으로 재배치됐다.위성곤 지사의 대표 공약인 ‘민생회복 3·3·3’도 이번 추경에 담겼다. 도는 소비 촉진과 경제 활력, 계층별 맞춤형 지원, 소규모 민생공사, 생활민원 즉시 해결, 새 도정 공약사업 등 5개 분야에 집중 투자해 지역경제에 예산이 신속히 순환하도록 한다는 계획이다.소비 진작 분야에서는 지역화폐인 탐나는전 발행 지원에 420억원을 투입한다. 공공배달앱 활성화와 전통시장·골목상권 택배비 지원에도 6억 5000만원을 반영했다. 관광 분야는 디지털관광증 운영 15억원과 제주관광 프로모션 10억원, 섬문화축제 개최 예산 등을 편성해 관광 소비 회복에 나선다.소상공인과 취약계층 지원도 확대된다. 위기업종 특별보증과 대환대출, 이차보전 지원 등에 80억원을 넘게 투입하고, 저소득층 금융지원 사업도 신설했다. 어업인 유류비 지원 85억 6000만원과 버스·택시업계 유류세 보조금 39억원도 반영해 고유가 부담을 덜기로 했다.지역 건설경기 활성화를 겨냥한 소규모 생활밀착형 사업도 눈에 띈다. 농로와 배수로, 인도와 가로등 정비 등 주민 체감형 공사에 370억원을 편성했다. 도민소통 플랫폼 ‘모두의 제주’를 통해 접수된 생활민원 해결을 위해 포트홀 보수와 항공편 연계 버스 운행, 읍·면 심야주유소 운영 등 9개 사업에도 48억원을 배정했다.새 도정의 미래 전략사업도 추경에 담겼다. 생활 속 에너지전환(P2H) 사업 110억원, 전기차 구매 지원 277억원, 넙치양식 인공지능(AI) 전환 실증 14억원, 스타트업 파크 조성 10억원, 한국과학기술원(KAIST)-제주대 공동대학원 운영 지원 등이 대표적이다. 제주형 기본사회 구축과 택시 책임운영제, AI 기반 주차관리 등 위성곤 지사의 핵심 공약 추진을 위한 기반 예산도 포함됐다.양기철 도 기획조정실장은 “반도체 경기 회복에 따른 국세 초과세수가 이번 추경 재원의 상당 부분을 차지했다”며 “재정 여건이 다소 개선되고 있지만 지방재정의 어려움은 당분간 이어질 것으로 보고 지방채 발행도 최대한 줄여 나갈 계획”이라고 밝혔다.위성곤 지사는 “이번 추경이 침체된 지역경제를 되살리는 마중물이 되길 바란다”며 “취약계층과 농어민, 소상공인에게 필요한 지원이 제때 전달되도록 신속 집행해 도민이 체감하는 민생 회복을 이끌겠다”고 말했다.