‘황금향+레드향’ 신품종 만감류 ‘맛나봉’… 하우스 아닌 노지서도 키운다

12월 수확 가능 만감류 실증재배 착수

온주밀감 편중 탈피·품종 다양화 기대

노지서도 평균 당도 13브릭스 이상 우수

이미지 확대 ‘맛나봉’은 제주농업기술원이 황금향과 레드향을 교배해 자체 육성한 품종으로 노지에서도 키울 수 있다. 제주도농업기술원 서귀포농업기술센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘맛나봉’은 제주농업기술원이 황금향과 레드향을 교배해 자체 육성한 품종으로 노지에서도 키울 수 있다. 제주도농업기술원 서귀포농업기술센터 제공

황금향과 레드향이 만나 신품종 ‘맛나봉’이 탄생됐다.

이미지 확대 신품종 맛나봉 노지재배 실증 시범 모습. 제주도농업기술원 제공 닫기 이미지 확대 보기 신품종 맛나봉 노지재배 실증 시범 모습. 제주도농업기술원 제공

세줄 요약 제주농업기술원이 황금향과 레드향을 교배해 만든 만감류 신품종 ‘맛나봉’의 노지재배 실증에 들어갔다. 평균 당도 13브릭스 이상과 산 함량 1% 안팎의 품질을 확인했고, 12월 중순 출하 가능성도 주목받고 있다. 황금향·레드향 교배한 신품종 맛나봉 실증 착수

노지 재배서 당도 13브릭스 이상 품질 확인

연말 출하 가능성으로 새 소득 작목 기대

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제주도가 자체 개발한 만감류 신품종 ‘맛나봉’을 노지에서도 안정적으로 재배하기 위한 첫 실증에 나섰다.온주밀감 중심의 노지감귤 재배 구조를 바꾸고, 소비자 선호도가 높은 만감류를 연내 출하할 수 있는 새로운 소득 작목으로 육성하기 위한 시도다.제주도 농업기술원 서귀포농업기술센터는 소비시장 변화에 대응하고 노지감귤 품종을 다양화하기 위해 신품종 만감류 ‘맛나봉’의 노지재배 실증 시범사업을 추진한다고 10일 밝혔다.‘맛나봉’은 제주농업기술원이 황금향과 레드향을 교배해 자체 육성한 품종으로, 2023년 품종 출원을 마쳤다. 과실 꼭지 부분(과경부)에 봉긋한 돌기가 형성되는 것이 특징이며, 이름도 이러한 외형에서 착안했다.무엇보다 시설하우스가 아닌 노지에서도 평균 당도 13브릭스(Brix) 이상, 산 함량 약 1%를 유지하는 등 품질이 우수한 것으로 평가된다. 수확 시기는 12월 중순으로, 연말 소비시장에 맞춰 출하가 가능하다는 점도 경쟁력으로 꼽힌다.서귀포농업기술센터는 올해 1개 농가를 선정해 사업비 900만원을 투입, 방풍망과 점적관수 시설을 설치하고 맛나봉 접수를 지원하는 등 실증재배 기반을 마련했다.농업기술원은 2029년까지 병해충 관리와 재배기술을 지속적으로 지도하면서 과실 품질과 생산성, 상품률 등을 종합적으로 분석해 노지 적응성을 검증할 계획이다.실증 결과가 성공적으로 나오면 온주밀감에 집중된 노지감귤 재배체계를 다변화하고, 소비시장 확대와 농가 소득 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.이명은 서귀포농업기술센터 농촌지도사는 “이번 시범사업은 온주밀감 중심의 노지감귤 재배체계를 다양화하기 위한 첫걸음”이라며 “농업기술원이 자체 개발한 ‘맛나봉’의 노지 적응성과 안정생산 기술을 현장에서 검증해 농가 경쟁력과 시장성을 높여 나가겠다”고 말했다.