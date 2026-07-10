‘어획량 증가’ 연근해 참다랑어 첫 직거래… ‘고소득화 시범사업’ 결실

세줄 요약 부산시가 참다랑어 고소득화 시범사업으로 연근해 참다랑어 첫 직거래를 마쳤다. 위판과 경매를 거치지 않고 어획한 참다랑어를 곧바로 가공업체에 넘겨 신선도와 품질을 높였고, 국내 소비 확대와 어업인 소득 증대의 가능성을 보여줬다. 부산시, 연근해 참다랑어 첫 직거래 성사

위판·경매 생략, 신선도와 품질 개선

국산 참다랑어 소비 확대·소득 증대 기대

이미지 확대 대형선망어업 선단이 연근해에서 어획한 참다랑어. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대형선망어업 선단이 연근해에서 어획한 참다랑어. 부산시 제공

대형선망어업 2개 선단이 어획한 참다랑어를 가공업체인 동원산업과 직접 거래하는 것으로 시와

해양수산부, 대형선망수산협, 동원산업이 협력해 추진했다.

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부산시는 ‘참다랑어 고소득화 시범사업’을 통해 첫 직거래를 성공적으로 마쳤다고 10일 밝혔다.시에 따르면 지난 7일 대형선망수산업협동조합은 연근해에서 어획한 참다랑어를 위판 과정을 거치지 않고 초저온 가공 시설을 갖춘 동원산업에 곧바로 인계했다.이번 직거래는 중간 유통 단계를 줄이고 판매까지 걸리는 시간을 단축해 참다랑어의 선도·품질과 부가가치를 높이는 참다랑어 고소득화 시범사업을 통해 진행됐다.시범사업은최근 기후변화 영향으로 국내 연근해 참다랑어 어획량이 증가하고 있다. 연근해 참다랑어는 품질이 우수하지만, 밤샘 양륙과 경매를 거치는 전통적인 위판 중심 유통 구조 때문에 신선도가 떨어져 국내 시장에서는 외면받았다. 이 때문에 일본 등지에 저가로 수출하는 경우가 잦았다.이번 직거래는 비록 거래량이 많지는 않았지만, 국산 참다랑어를 소비자 식탁으로 직접 공급하는 유통 체계 변화의 시작이라는 평가를 받는다.부산시 관계자는 “이번 시범사업은 국내산 참다랑어의 가치를 알리고 어업인들의 소득을 높이는 한편, 국내산 소비 활성화에도 기여하는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “시범사업의 효과를 면밀히 살펴서 고소득화 모델을 전체 어업 현장으로 확산하고, 시민에게 가장 신선하고 안전한 수산물을 공급할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.