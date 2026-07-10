“이해 부족했다”…원이 “일베 표현 맞다”던 노무현재단 이사장 사과

조수진 노무현재단 이사장

“생략 많은 젊은 세대 언어…원이에 사과”

이미지 확대 그룹 리센느(왼쪽부터 리브, 메이, 제나, 원이, 미나미)가 지난 8일 발표한 신곡 ‘프리티 걸’ 뮤직비디오 한 장면. 그룹 카라의 2008년 곡을 리메이크했다. 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리센느(왼쪽부터 리브, 메이, 제나, 원이, 미나미)가 지난 8일 발표한 신곡 ‘프리티 걸’ 뮤직비디오 한 장면. 그룹 카라의 2008년 곡을 리메이크했다.

이미지 확대 조수진 노무현재단 이사장. 자료 : 유튜브 ‘장윤선의 취재편의점’ 닫기 이미지 확대 보기 조수진 노무현재단 이사장. 자료 : 유튜브 ‘장윤선의 취재편의점’

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이가 같은 그룹 멤버 미나미의 일본 학교 등을 방문한 영상에서 자신의 고향인 경남 거제 사투리를 쓰고 있다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 리센느 멤버 원이가 같은 그룹 멤버 미나미의 일본 학교 등을 방문한 영상에서 자신의 고향인 경남 거제 사투리를 쓰고 있다. 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’ 캡처

세줄 요약 조수진 노무현재단 이사장이 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언을 일베식 표현이라 주장했다가, 젊은 세대의 언어와 경상도 방언 차이를 충분히 이해하지 못했다며 사과했다. 그는 개인을 좌표 찍어선 안 된다고 했지만, 전문가 설명을 듣고 오해였음을 인정했다. 원이 ‘무섭노’ 발언 둘러싼 일베 논란 확산

조수진, 일베식 표현 주장 뒤 이해 부족 사과

국어학자·국어원 사례로 방언 오해 반박

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‘대세 걸그룹’으로 떠오른 리센느 멤버 원이(22)의 “무섭노”라는 발언에 대해 “일베식 표현이 맞다”고 주장했던 조수진 노무현재단 이사장이 “젊은 세대의 언어에 대해 이해가 부족했다”며 사과했다.조 이사장은 지난 9일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 “제 발언으로 원이님이 상처를 받았을까 걱정된다”며 이같이 밝혔다.그는 “내 발언의 요지는 구조적인 문제인 젊은층의 일베식 ‘노’ 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 된다, 정치적으로 악용하지 말자는 것”이었다고 입을 열었다.이어 자신이 부산 출생으로 경상도에서 25년을 살았으며, 원이가 “무섭노”라고 말했던 것과 같은 상황에서 ‘노’ 어미를 붙이는 것을 들어보지 못했다고 주장했다. 이같은 이유로 해당 발언이 나온 영상을 확인하고 ‘일베식 표현’이라고 판단했다고 설명했다.그러면서도 “김덕호 경북대 국어국문학과 교수는 ‘와이리 무섭노’에서 ‘와이리’를 생략하는 것은 문법상 자연스럽지 않지만 젊은 세대는 생략하고 쓴다고 하셨다”면서 “세대 간의 방언 사용 형태의 차이에 따른 오해라고 했는데, 그 말씀을 듣고 이해가 됐다”고 말했다.그는 “온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했던 것 같다”면서 “원이님께 사과의 말을 전하고 싶다”고 덧붙였다.앞서 조 이사장은 지난 7일 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 “그 가수의 (다른) 표현 같은 것도 많이 올라오고 있다”며 “일베식 표현이 맞다고 생각했다”고 밝혔다.이어 “일베식 표현이 광범위하게 쓰이고 청년 세대에 만연해 있다”면서 “구조적인 문제인데 개인에게 과도하게 좌표를 찍는 것 같은 모양새”라고 지적했다.이는 원이가 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 멤버 미나미의 일본 집을 방문해 “무섭노”라고 말한 것을 둘러싸고 일각에서 “일베식 표현을 쓰고 있다”는 주장이 나오자 이에 견해를 밝힌 것이다.경남 거제시 출신으로 초·중·고등학교를 거제시에서 다닌 원이는 자신의 유튜브 채널에서 ‘네이티브’ 거제 사투리를 사용하고 자신의 고향에 대한 자부심을 드러내 세대를 넘나드는 사랑을 받고 있다.그러나 김현지 경남MBC PD가 자신의 SNS에서 해당 발언에 대해 “일베식 표현”이라고 지적하며 논쟁에 불을 붙였고, 조국 전 조국혁신당 대표가 “‘노’ 어미는 고 노무현 전 대통령을 조롱하는 것”이라며 가세해 기름을 부었다.하지만 원이의 “무섭노” 발언처럼 묻는 말이 아닌 자신의 느낌을 표현하거나 감탄하는 말에서 ‘노’ 어미를 붙이는 게 잘못된 어법이거나 일베식 용법이 확산된 게 아니라는 반박이 이어지고 있다.신지영 고려대 국어국문학과 교수는 8일 YTN 라디오 ‘YTN 해! 봅시다’에 출연해 “경상도 말에서는 ‘-오’형이 감탄형으로 쓰인다”면서 “서울말로 비교하자면 ‘-네(무섭네)’로 쓸 때 경상도에서는 ‘-오’라는 감탄문을 쓴다”고 설명했다.국립국어원의 지역어 조사 사업 결과에서도 의문사가 없는 문장에서 ‘-노’가 사용된 사례가 있는 것으로 확인됐다.국립국어원이 박수민 국민의힘 의원에게 제출한 자료에 따르면 지난 2006년 국립국어원 조사에서 경남 창녕의 72세 화자는 표준어로 ‘한 오십 년 넘었다’라는 표현을 경상도 방언으로 ‘한 오십 년 넘었노’로 표현했다. 국립국어원이 해당 표현을 용례로 갖고 있다는 것은 ‘-노’ 표현이 의문사가 없는 문장에서도 실제 경상도 방언으로 사용됐음을 보여준다.