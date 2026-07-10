‘6분’마다 출동…대전 소방 상반기 구급 출동 3만 8770건

응급환자 이송 4.7% 증가, 가정이 65.6% 차지

4대 중증 응급환자 늘면서 대응 체계 강화 필요

이미지 확대 소방관 구급 활동. 대전시 소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 소방관 구급 활동. 대전시 소방본부 제공

세줄 요약 대전 소방본부는 올해 상반기 119구급 출동이 3만8770건으로, 평균 6분마다 한 번꼴이었다고 밝혔다. 이송 환자는 2만1506명으로 늘었고, 환자 65.6%가 가정에서 발생했다. 4대 중증 응급환자도 증가해 신속한 병원 전 대응이 중요해졌다. 상반기 119구급 출동 3만8770건 집계

평균 6분마다 출동, 이송 환자 2만1506명

가정 발생·고령층·질병 환자 비중 확대

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대전에서 평균 6분꼴로 119 긴급 출동이 이뤄지는 것으로 나타났다. 심정지 등 신속한 대응이 필요한 4대 중증 응급환자 신고가 늘면서 병원 전 단계의 대응 체계 강화가 필요해졌다.10일 대전시 소방본부에 따르면 올해 상반기 119구급활동을 분석한 결과 구급 출동이 3만 8770건에 달했다. 이는 하루 평균 214건, 약 6분마다 응급 현장에 출동한 셈이다. 36대의 구급차가 2만 1506명의 응급환자를 병원으로 이송해 지난해 상반기보다 4.7%(972명) 증가했다. 응급환자 발생 장소로는 이송 환자의 65.6%(1만 4104명)가 ‘가정’으로 나타났다. 고령층 증가와 만성질환 악화, 가정 내 낙상사고 등 복합적인 영향으로 분석됐다. 환자 유형별로는 질병이 전체의 약 70%(1만 4985명)를 차지했고 사고 부상(3867명), 교통사고(1669명) 순이었다. 119 이용이 사고 대응 중심에서 각종 응급질환 대응으로 변화하고 있다. 이송 환자의 나이는 70대가 18.8%로 가장 많았고, 80대(17.3%), 60대(16.9%), 50대(12.6%) 순이다.골든타임 확보가 중요한 4대 중증 응급환자(심정지·심혈관질환·뇌혈관질환·중증 외상)는 올해 상반기 모두 1763명으로 지난해 같은 기간보다 8.8%(142명) 늘었다. 심혈관질환(943명) 13.5% 증가한 가운데 뇌혈관질환(279명)과 심정지(377명)도 각각 13.4%, 2.2% 늘어 중증 응급환자에 대한 병원 전 단계의 신속한 대응 중요성이 높아졌다.이에 따라 소방본부는 ‘병원 전 응급환자 분류(Pre-KTAS)’를 통해 환자의 중증도를 신속·정확하게 평가하고, 환자 상태와 중증도에 적합한 응급 의료기관을 선정해 골든타임 확보를 강화했다. 특히 전문 구급교육과 구급활동 품질관리와 사례 환류를 통해 구급대원의 현장 대응 역량과 전문 응급처치 능력을 높이고 있다.김문용 대전 소방본부장은 “119구급대의 핵심 임무는 시민의 골든타임을 지키는 것”이라며 “든든한 응급의료 안전망이 될 수 있도록 현장 대응 역량과 전문성을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.