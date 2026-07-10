경찰청장 대행 “장윤기 사건 깊이 사죄…책임자 최대 엄벌”

세줄 요약 유재성 경찰청장 직무대행이 장윤기 사건을 둘러싼 부실수사와 유착 논란에 대해 전국 지휘부 회의에서 대국민 사과를 했다. 그는 유가족과 국민에게 거듭 송구하다고 밝히며, 책임자들을 법과 제도 범위에서 최대한 엄벌하겠다고 약속했다. 또 수사 쇄신 TF와 내부비리수사대 신설도 예고했다. 장윤기 사건 부실수사·유착 논란 사과

책임자 최대 엄벌 및 전면 재수사 약속

경찰 수사 쇄신 TF·내부비리수사대 신설

이미지 확대 경찰 지휘부 화상회의 참석하는 유재성 경찰청장 직무대행 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 서울 서대문구 경찰청에서 ‘장윤기 사건’과 관련해 경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신 방안 등을 논의하는 경찰 지휘부 화상회의에 참석하고 있다. 2026.7.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰 지휘부 화상회의 참석하는 유재성 경찰청장 직무대행 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 서울 서대문구 경찰청에서 ‘장윤기 사건’과 관련해 경찰 수사 신뢰제고를 위한 쇄신 방안 등을 논의하는 경찰 지휘부 화상회의에 참석하고 있다. 2026.7.10 연합뉴스

유재성 경찰청장 직무대행이 ‘장윤기 사건’을 둘러싼 경찰의 부실수사 및 유착 논란에 대해 10일 대국민 사과했다.

이어 “유가족 여러분께 또다시 씻기 힘든 상처를 드리게 된 점 깊이 사죄드린다”며 “국민 여러분께도 실망을 끼쳐드려 매우 송구스럽다”고 밝혔다.

국가수사본부장 직속 내부비리수사대를 즉시 신설해

전국 경찰 수사의 비위나 부패 행위는 더욱 철저히 수사하고 단호히 조치하겠다”고 말했다.

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 유재성 경찰청장 직무대행 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 유 직무대행은 유엔 경찰청장 회의(UNCOPS) 참석차 미국을 방문했으나, ‘광주 여고생 살해범’ 장윤기 관련 수사팀 유착 의혹이 커지자 조기 귀국했다. 2026.7.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문에 답하는 유재성 경찰청장 직무대행 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. 유 직무대행은 유엔 경찰청장 회의(UNCOPS) 참석차 미국을 방문했으나, ‘광주 여고생 살해범’ 장윤기 관련 수사팀 유착 의혹이 커지자 조기 귀국했다. 2026.7.10 연합뉴스

유엔 경찰청장 회의(UNCOPS) 참석차 미국 출장 중이던 유 직무대행은 이날 새벽 당초 일정보다 하루 앞당겨 돌아왔다. 이어 귀국한 지 5시간도 안 돼 곧바로 경찰청에 복귀해 회의를 주재했다.

“국민 여러분께 심려를 끼쳐드려 매우 송구스럽다”며 “이번 사안의 엄중함을 인식하고 있다”고 말했다.

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유 직무대행은 이날 오전 전국 경찰 지휘부 화상회의에서 “장윤기 사건과 관련해 당시 수사팀장이 증거인멸 혐의로 구속되는 참담한 일이 발생했다”며 “국민께서 주시는 우려와 질책을 엄중하게 인식하고 있다”고 말했다.10월 검찰청 폐지와 함께 보완수사권 폐지가 예고된 상황에서 장윤기 사건을 계기로 경찰 수사에 대한 의구심이 커지자 경찰청장 직무대행이 나서 거듭 고개를 숙인 것이다.유 직무대행은 “이번 사건에서 제기된 모든 사안에 대해 한 점 의혹 없이 신속하고 철저하게 수사하겠다”며 “수사와 감찰 조사를 통해 이번 일에 책임 있는 관계자들은 법과 제도가 허용하는 범위에서 최대한 엄벌하겠다”고 약속했다.아울러 ‘경찰 수사 쇄신 태스크포스(TF)’를 구성해 경찰 수사 제도 전반을 살피고, 개선책을 마련하겠다고 밝혔다. 유 직무대행은 “유 직무대행은 인천공항에서도 기자들과 만나