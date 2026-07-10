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전남광주교육청, 21일 학부모 진학 아카데미 개최…“변화하는 대입, 길을 찾다”

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-07-10 09:42
수정 2026-07-10 09:42
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세줄 요약
  • 학부모 대상 진학 아카데미 개최
  • 2027학년도 대입 전략과 수시 전형 안내
  • 모의평가 분석·현장 접수 병행
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2026 진학 학부모 아카데미 포스터.
2026 진학 학부모 아카데미 포스터.


전남광주통합특별시교육청이 급변하는 대입 환경 속에서 수험생 자녀를 둔 학부모들을 위해 실질적인 진학 전략 제시에 나선다.

전남광주교육청은 오는 21일 오후 7시, 광주청사 인근 옛 광주교육연구정보원 대강당에서 ‘2026 진학 학부모 아카데미’를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 아카데미는 2027학년도 대학 입시를 준비하는 수험생 자녀를 둔 학부모 200명을 대상으로 맞춤형 정보를 제공하기 위해 마련되됐다.

이번 프로그램은 이달 1차, 오는 8월 2차 등 총 2회에 걸쳐 심층적으로 운영된다.

오는 21일 열리는 1차 아카데미에서는 지난 6월 실시된 모의평가 결과에 대한 정밀 분석과 함께, 최근 수험생들의 지원 성향을 반영한 주요 수시 전형의 특징을 집중적으로 다룰 예정이다.



참여를 희망하는 학부모는 오는 14일까지 광주진로진학지원센터 누리집(https://jinhak.gen.go.kr)을 통해 사전 신청할 수 있으며, 미처 신청하지 못한 경우 행사 당일 현장 접수도 가능하다.
전남광주 서미애 기자
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