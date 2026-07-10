[인사] 전남광주 진도군

세줄 요약
- 4급·5급 정기 인사 단행
- 읍면장·과장급 대거 교체
- 승진의결 4명 포함 인사
▲ 진도읍장 장재필
◇ 5급 전보
▲ 관광과장 박근휘 ▲ 문화예술과장 박상율 ▲ 농수산유통사업소장 최정자 ▲ 공원관리사업소장 김영미 ▲ 스포츠산업사업소장 이용복 ▲ 의신면장 김기홍 ▲ 임회면장 고재근 ▲ 지산면장 김홍근 ▲ 농업지원과장 박선호 ▲ 농촌활력과장 박효정 ▲ 조도면장 이병윤 ▲ 건설과장 기영택 ▲ 도시개발과장 정기문 ▲ 산림휴양과장 하성주
◇ 5급 승진의결
▲ 군내면장 직무대리 김덕호 ▲ 주민복지과장 직무대리 박미화 ▲ 가족행복과장 직무대리 박숙희 ▲ 고군면장 직무대리 김병진
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