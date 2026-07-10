[인사] 전남광주 진도군

전남 진도군이 4급 전보 1명과 5급 전보 14명, 5급 승진의결 4명에 대한 인사를 발표했다. 진도읍장과 관광과장, 문화예술과장 등 주요 보직이 바뀌고, 군내면장과 주민복지과장 등은 직무대리 체제로 전환됐다.

4급·5급 정기 인사 단행

읍면장·과장급 대거 교체

승진의결 4명 포함 인사