경찰 “장윤기 사건 재발 방지”… 쇄신 TF·내부비리수사대 신설

쇄신위 절반 이상 외부 인사로 구성

‘제 식구 감싸기’ 유사 사례 전수 조사

이미지 확대 ‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의를 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 ‘케이블타이’를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. 2026.7.8

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘여고생 살해범’ 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의를 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 ‘케이블타이’를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. 2026.7.8

연합뉴스

세줄 요약 경찰이 장윤기 사건을 계기로 부실수사와 유착 의혹을 바로잡기 위해 외부 인사 과반의 쇄신 TF와 국가수사본부장 직속 내부 비리수사대를 만들었다. 전국 경찰관서를 전수 조사해 유사 사례를 찾고, 결과에 따라 관련자 문책과 제도 개선도 추진할 계획이다. 장윤기 사건 부실수사·유착 의혹 확산

외부 인사 중심 쇄신 TF 신설 발표

내부 비리수사대로 현장 비위 전담

2026-07-10 8면

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경찰이 ‘광주 여고생 살인범’ 장윤기 사건을 둘러싼 부실수사와 유착 의혹이 커지자 외부 인사가 주도하는 쇄신 기구와 내부 비리 전담 수사대를 신설한다.경찰청은 “장윤기 사건과 관련해 유사 사례 재발을 방지하고 경찰 수사에 대한 더욱 엄격한 통제 방안을 마련하겠다”고 9일 밝혔다.이를 위해 ‘경찰 수사 신뢰 제고를 위한 쇄신 태스크포스(TF)’와 국가수사본부장 직속 ‘내부 비리 수사대’를 각각 만들기로 했다.위원장을 포함해 위원 과반수를 외부 인사로 구성할 쇄신 TF는 경찰 수사 제도의 허점을 검토해 근본적인 신뢰 회복 방안을 마련하는 데 집중한다. 여기에 전국 경찰관서를 대상으로 장윤기 사건과 비슷한 사례가 있는지도 전수 조사할 예정이다. 조사 결과에 따라 관련자 문책과 제도 개선이 뒤따를 것으로 보인다.쇄신 TF와 함께 신설되는 내부비리수사대는 일선 현장의 수사 비위와 유착 행위를 전담해 엄정하게 대응할 계획이다. 그동안 내부 감찰이 ‘제 식구 감싸기’라는 비판을 받아온 만큼, 외부 견제 장치로서 역할을 할 수 있을지 주목된다.