열차 멈추고, 급류에 실종까지… 10일까지 최대 200㎜ 쏟아진다

전국 곳곳 ‘집중 호우’ 피해 속출

이미지 확대 폭포처럼 주르륵… 차량 덮친 토사 전국 곳곳에 장마로 인한 폭우가 쏟아진 9일 대전 유성구 송강동의 한 아파트 단지 옆 야산에서 토사와 빗물이 쏟아져 내려 차량 한 대가 토사에 깔려 있다. 인근 도로에 주차됐던 차량들도 침수 피해를 겪었다. 전날부터 이날까지 충남 천안에 최대 266㎜의 폭우가 쏟아졌고 충남·북, 대전·세종 지역에 670여 건의 피해 신고가 접수되는 등 충청권에 피해가 잇따랐다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭포처럼 주르륵… 차량 덮친 토사 전국 곳곳에 장마로 인한 폭우가 쏟아진 9일 대전 유성구 송강동의 한 아파트 단지 옆 야산에서 토사와 빗물이 쏟아져 내려 차량 한 대가 토사에 깔려 있다. 인근 도로에 주차됐던 차량들도 침수 피해를 겪었다. 전날부터 이날까지 충남 천안에 최대 266㎜의 폭우가 쏟아졌고 충남·북, 대전·세종 지역에 670여 건의 피해 신고가 접수되는 등 충청권에 피해가 잇따랐다.

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이미지 확대 충남 지역을 중심으로 집중호우가 내린 9일 서울 용산구 서울역에 열차 지연 운행 안내문이 걸려 있다. 한국철도공사(코레일)는 이날 KTX 26대, 일반열차 32대가 집중호우로 운행이 일부 지연됐다고 밝혔다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 충남 지역을 중심으로 집중호우가 내린 9일 서울 용산구 서울역에 열차 지연 운행 안내문이 걸려 있다. 한국철도공사(코레일)는 이날 KTX 26대, 일반열차 32대가 집중호우로 운행이 일부 지연됐다고 밝혔다.

홍윤기 기자

세줄 요약 전국에 장맛비가 쏟아지며 농경지와 주택 침수, 도로 통제, 열차 지연이 잇따랐다. 충청권에서만 피해 신고 677건이 접수됐고, 경북 영주에서는 70대 남성이 급류에 휩쓸려 실종됐다. 10일까지 충청·전북 등엔 최대 200㎜가 더 예보됐다. 충청권 중심으로 침수·낙석 피해 677건 접수

경북 영주서 70대 남성 급류 휩쓸려 실종

KTX 지연·하천 통제 속 10일까지 추가 폭우

2026-07-10 8면

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전국 곳곳에 쏟아진 장맛비로 농경지와 주택, 도로, 차량 등이 침수되는 등 피해가 속출했다. 특히 이틀 새 최대 266㎜(천안), 시간당 최대 80㎜ 폭우가 쏟아진 충청권의 피해가 컸다.9일 충남도에 따르면 이번 집중 호우에 토사 낙석과 도로 침수 등 피해 신고가 오후 3시 기준 247건이 들어왔다. 다행히 인명 피해는 없었지만 천안 원성천 등 5곳의 둔치 주차장과 세월교 등 69곳이 통제됐고 아산 봉강교에서는 차량 2대가 침수됐다. 부여와 금산 등에서는 멜론·오이 등 농경지 12㏊가 물에 잠겼다. 또 공주 등 8개 시군에서는 산사태 우려로 255명이 대피했다가 100여명이 귀가했다.충북에서는 도로 침수 94건, 배수 불량 90건, 나무 쓰러짐 58건, 토사·낙석 25건 등 323건의 피해가 접수됐다. 학교 10곳은 운동장이 침수되거나 강당이 누수되는 등 피해를 봤다. 수석천이 범람한 청주의 용아초와 운호중, 운호고 3곳이 휴업했다. 청주와 보은에서는 산사태 취약 지역 거주자 210명이 경로당 등으로 대피했다. 대전·세종 107건까지 합치면 충청권 피해 신고는 677건에 달한다.경북 영주에서는 오전 10시쯤 70대 남성이 남원천변을 산책하다 발을 헛디디며 급류에 휩쓸려 실종됐다.전국 도로 곳곳이 통제되고 철도와 배편 운항도 차질을 빚었다. 선로 안전 확보 차원에서 운행이 중단됐던 경부선(대전~서울)과 충북선(대전~제천)은 오전 9~10시 사이 운행을 재개했으나 KTX 26대와 일반 열차 32대가 20분에서 150분까지 지연 운행했다. 세종에서는 공사 현장에 쌓아둔 토사가 간선도로로 흘러들어 대전~세종~충북을 잇는 간선급행버스체계(BRT) 전용 도로 일부가 침수되는 등 출근길 시민들이 큰 불편을 겪었다. 경기 시흥 안현교차로와 방산 버스 공영 차고지 일대, 제2경인고속도로 신천 나들목(IC) 부근 등 침수돼 차량 진입이 통제됐다.산림청은 전날부터 이어진 폭우에 전국 36개 지역에 산사태 주의보와 경보를 발령했다. 주요 하천 수위도 급격하게 상승해 홍수 특보가 발효되기도 했다. 기후에너지환경부 한강홍수통제소는 이날 오후 12시 40분쯤 서울 도림천 신대방·신림·보라매역 인근에 침수주의보를 발령했다가 2시간 40분 만에 해제했다. 침수주의보 발령은 2024년 3월 도시하천유역 침수피해 방지 대책법 시행 이후 처음이다. 서울 전역에 호우특보가 내려지면서 시내 하천 29곳이 모두 통제됐고 한강버스도 일부 구간 운항을 멈추기도 했다.10일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 충청권과 전북 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 광주·전남 북서부 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 경북 중·북부 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)다.비가 소강상태에 접어드는 주말부터는 폭염과 열대야가 본격화한다. 기상청은 10일 낮 최고기온이 28~34도까지 오르고 11~12일에는 30~36도의 찜통더위가 이어질 것으로 내다봤다.