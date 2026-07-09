“이제 중국인보다 많아요” 韓에 몰리는 ‘이 나라’ 이유 있었다

세줄 요약 베트남이 통계 작성 이래 처음으로 한국 외국인 입국 1위에 올랐다. 지난해 전체 입국자는 68만5000명으로 줄었고, 외국인 입국도 42만8000명으로 감소했다. 취업 입국은 2년 연속 줄었으나 유학·일반연수는 늘었다. 베트남, 한국 외국인 입국 1위 첫 등극

중국은 통계 작성 이래 처음 2위로 하락

취업 입국 2년 연속 감소, 유학·연수 증가

이미지 확대 누적 여객 10억명 달성, 북적이는 인천공항 인천국제공항 2터미널 출국장이 여행객들로 붐비고 있다. 2026.7.7 [공항사진기자단] 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 누적 여객 10억명 달성, 북적이는 인천공항 인천국제공항 2터미널 출국장이 여행객들로 붐비고 있다. 2026.7.7 [공항사진기자단] 연합뉴스

베트남이 통계 작성 이래 처음으로 중국을 제치고 지난해 외국인 입국 1위를 차지했다. 국내 제조업과 건설업 등 경기 부진 속에 일자리를 찾아 입국한 외국인은 2년 연속 감소했다.

코로나19 팬데믹 영향으로 2021년(88만 7000명) 100만명 아래로 떨어진 이후 3년 연속 증가하다가 지난해 감소로 전환했다.

출국자는 61만 1000명으로 9000명(1.5%) 증가했다.

국제순이동(입국-출국)은 7만 4000명 순유입이었다. 출국자는 늘고 입국자는 줄어들면서 전년대비 순유입은 5만 1000명 감소했다.

순이동은 2만 4000명 순유입으로, 전년대비 순유입이 3000명 줄었다.

30대 이상 연령대에서 순유입됐고, 50대 순유입 규모(1만 1000명)가 가장 컸다.

순이동은 5만명 순유입으로, 순유입 규모가 1년 전보다 4만 8000명 감소했다.

20대 이하 연령대에서 순유입이 됐고, 20대 순유입 규모(4만 8000명)가 가장 컸다.

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베트남이 1위로 올라섰고 중국은 2000년 통계 작성 이래 처음으로 2위로 내려왔다.

외국인 입국자의 체류자격별 구성비는 취업(37.4%), 유학·일반연수(25.2%), 영주·결혼이민 등(13.1%), 단기(12.6%) 순이었다.

유학·일반연수 입국자는 10만 8000명으로 9000명(9.3%) 증가했다.

특히 취업 입국은 2023년 17만 3000명에서 2024년 16만 4000명, 지난해 16만명으로 2년 연속 감소했다.

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국가데이터처가 9일 발표한 ‘2025년 국제인구이동통계’를 보면 지난해 체류 기간 90일을 넘긴 한국 입국·출국자는 총 129만 6000명으로 집계됐다. 1년 전보다 3만 3000명(-2.5%) 감소했다.국제이동 중 입국자는 68만 5000명으로 전년대비 4만 2000명(-5.8%) 줄었다.내국인 입국은 25만 7000명으로 1년 전보다 1만 9000명(-7.0%) 감소했다. 출국은 23만 3000명으로 1만 6000명(-6.5%) 줄었다.외국인 입국은 42만 8000명으로 1년 전보다 2만 3000명(-5.1%) 감소했다. 출국은 37만 8000명으로 2만 5000명(7.1%) 증가했다.국적별로 보면 외국인 입국은 베트남(9만 8000명), 중국(9만 4000명), 미국(2만 3000명) 순으로 많았다. 이들이 전체의 50.2%를 차지했다.유수덕 데이터처 인구추계팀장은 “베트남은 최근 유학이나 일반연수, 계절근로 입국자가 늘면서 계속 증가하고 있다”며 “중국은 재외동포·방문취업 입국자가 계속 감소하는데, 중국에서 한국계 중국인이 줄고 있는 것도 한 가지 배경이 될 수 있을 것 같다”고 분석했다.외국인 출국은 중국(10만명), 베트남(7만명), 태국(3만 5000명) 등으로, 전체의 54.0%였다.다만 단기(-1만 9000명, -25.9%), 재외동포(-6000명, -13.5%), 취업(-4000명, -2.4%), 영주·결혼이민 등(-3000명, -5.3%)은 감소했다.유 팀장은 “고용노동부에서 지난해 비전문취업비자(E9) 쿼터를 13만명대로 확대했는데, 그 수만큼 들어오지 않았다”며 “E9은 주로 건설업이나 제조업 쪽으로 취업하는데, 국내 경기 부진이 영향을 준 것이 아닌가 보고 있다”고 설명했다.