사회 비 내리는 광화문 홍윤기 기자 입력 2026-07-09 21:00 수정 2026-07-09 21:00 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/09/20260709500284 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 전국적으로 폭우가 쏟아진 9일 서울 광화문광장에서 한 시민이 우산을 쓰지 않은 채 이동하고 있다. 2026.7.9 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 전국적으로 폭우가 쏟아진 9일 서울 광화문광장에서 한 시민이 우산을 쓰지 않은 채 이동하고 있다. 2026.7.9 홍윤기 기자 전국적으로 폭우가 쏟아진 9일 서울 광화문광장에서 한 시민이 우산을 쓰지 않은 채 이동하고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지