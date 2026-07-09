전남광주특별시 부시장, 시민 추천받아 선발한다

10~15일 인사혁신처 누리집·읍면동서 접수…8월 중순 최종 인선

‘양성평등’ 목표제 준용…차관급 2명 중 1명은 여성으로 선발 방침

이미지 확대 전남광주통합특별시가 차관급 정무 부시장 2명을 시민추천제를 통해 선발키로 했다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시가 차관급 정무 부시장 2명을 시민추천제를 통해 선발키로 했다. 전남광주통합특별시 제공

전남광주통합특별시 차관급 부시장 2명이 시민추천제를 통해 선발된다.

전남광주통합특별시는 9일, 통합특별시 출범과 함께 신설되는 지방직 정무부시장 2명을 ‘시민추천제’를 통해 선발키로 했다고 밝혔다.

세줄 요약 전남광주통합특별시가 출범과 함께 신설되는 차관급 지방직 정무부시장 2명을 시민추천제로 선발한다. 10일부터 15일까지 국민추천제 누리집에서 추천할 수 있고, 읍면동 행정복지센터를 통한 오프라인 신청도 가능하다. 시는 성별 균형과 인사청문회를 거쳐 8월 중순까지 인선을 마칠 계획이다. 차관급 정무부시장 2명 시민추천제 선발

10~15일 국민추천제 누리집·오프라인 신청

성별 균형 고려, 8월 중순 인선 마무리

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시민추천제는 행정통합에 따라 최상위·초광역 행정체계로 출범한 전남광주통합특별시의 규모와 위상에 맞게 차관급 부시장을 전 국민이 참여해 직접 추천하는 ‘참여형 인사제도’다.시민이 시정 운영의 주체가 돼 주도권을 행사하는 의미 있는 첫걸음으로, 본인을 포함해 누구나 추천이 가능하다.추천은 인사혁신처 국민추천제 누리집을 통해 10일부터 15일까지 할 수 있다. 어르신 등 온라인 참여가 어려운 디지털 소외계층을 위해 읍면동 행정복지센터에 신청서를 구비해 오프라인 신청도 가능하다.부시장 후보자는 양성평등 목표제를 준용해 성별 균형을 고려해 선정할 예정이다. 최종 인선은 통합 초기 행정 공백을 최소화하기 위해 후보자 추천, 자격 심사 등 공모와 시의회 인사청문회를 거쳐 8월 중순까지 마무리할 계획이다.강종철 전남광주통합특별시 자치행정본부장은 “국민이 시민주권 시정을 이끌 일꾼을 선택해 달라는 의미”라며 “의사결정의 주체인 특별시민의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.