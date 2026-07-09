장동혁 대표, 광주경찰청장 면담 무산에…“경찰 민낯” 항의

국민의 힘 장동혁 대표, 광주경찰청장 면담 무산 ‘항의’

광주경찰청 청사 앞에서 성명,…‘면담 회피 공범 자백’

이미지 확대 9일 장동혁 대표를 비롯한 국민의 힘 일행이 광주경찰청장 면담이 무산되자 항의하고 있다. (연합뉴스) 닫기 이미지 확대 보기 9일 장동혁 대표를 비롯한 국민의 힘 일행이 광주경찰청장 면담이 무산되자 항의하고 있다. (연합뉴스)

‘광주 여고생 살해범 장윤기 사건’의 수사 은폐 의혹을 따져 묻기 위해 광주경찰청을 항의 방문한 장동혁 국민의힘 대표 일행이 진입을 저지당하며 면담이 끝내 무산됐다. 당 지도부는 경찰의 면담 회피를 “공범이라는 자백”으로 규정하고 국회 청문회 추진을 공식화했다.

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표 일행이 광주경찰청을 찾아 ‘광주 여고생 살해범 장윤기 사건’의 수사 은폐 의혹을 따졌으나, 청장 부재와 출입 저지로 면담이 무산됐다. 당은 경찰의 회피를 비판하며 국회 청문회 추진을 예고했다. 광주경찰청 항의 방문, 청장 면담 무산

수사 은폐·증거 인멸·유착 의혹 제기

국회 청문회 추진 공식화, 경찰 비판

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9일 오후 장 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 당초 예정돼 있던 한성숙 신임 국무총리와의 예방 일정을 전격 취소하고 광주경찰청을 찾았다. 현직 경찰 간부인 장윤기의 부친과 해당 사건 수사팀 간의 증거 인멸 및 조직적 유착 의혹에 대해 거세게 항의하고 진상 규명을 촉구하기 위한 목적이었다.하지만 김영근 광주경찰청장은 ‘외부 현장 점검 일정’을 이유로 자리를 비웠고, 경찰 관계자들은 보안 등을 이유로 청사 로비에서 당 지도부의 출입을 막아섰다. 장 대표 일행은 30여 분간 대치하며 청장실 방문을 요구했으나 발길을 돌려야만 했다.면담이 불발되자 장 대표는 청사 앞에서 성명을 내고 “제 식구를 감싸고 사건을 축소하며 증거를 인멸하는 것이 현재 경찰의 현실이다. 국민적 공분을 산 사건의 경위를 확인하러 왔는데 정작 청장은 도망갔다”고 강도 높게 비판했다.특히 여권의 검찰 보완수사권 폐지 추진 움직임을 겨냥해 “경찰이 수사권을 전부 가져갔을 때 나타날 편파·조작 수사의 예고편을 보는 것 같다. 그 피해는 오롯이 국민에게 돌아갈 것”이라며 “이것이 대한민국 경찰의 민낯”이라고 맹비난했다.