국내 첫 자율주행 화물 운송 서비스 개시

군산~대전까지 118㎞ 구간 주 3회 운영

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세줄 요약 전북특별자치도에서 국내 첫 자율주행 화물 유상 운송 서비스가 시작됐다. 군산 특송화물 통관장에서 전주택배터미널, 대전 메가허브로 이어지는 118㎞ 구간을 주 3회 정기 운행한다. 타타대우모빌리티의 25t 트럭이 투입돼 상용화 가능성을 시험했다. 국내 첫 자율주행 화물 유상 운송 서비스 개시

군산~전주~대전 118㎞ 구간 주 3회 정기 운행

25t급 맥쎈 투입, 물류 상용화 실증 본격화

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국내 최초로 자율주행 화물 유상 운송 서비스가 시작됐다.전북특별자치도는 상용차 자율주행 기술이 물류 서비스 분야에서 구현된다고 9일 밝혔다. 지난해 광역 운송망 자율주행차 시범운행지구로 지정된 데 이어 지난 5월 국토교통부로부터 자율주행 화물 유상 운송 허가를 받은 데 따른 것이다.자율운행 구간은 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주택배터미널을 거쳐 대전 메가허브로 이어지는 편도 118㎞ 구간이다.자율주행 서비스 해당 노선은 주 3회 정기 운행된다. 차량은 타타대우모빌리티의 25t급 대형 트럭 ‘맥쎈(MAXEN)’이 투입된다. 상용차 제조 기술과 인공지능(AI) 자율주행 기술이 결합한 대표적인 사례다.양선화 도 미래첨단산업국장은 “이번 서비스 개시로 자율주행 기술이 물류 현장에서 실제 수익을 창출하고 물류산업 생산성 향상으로 이어질 것으로 전망된다”며 “기술을 고도화해 물류와 산업현장 전반으로 서비스를 확산해 나가겠다”고 말했다.