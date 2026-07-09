국내 첫 자율주행 화물 운송 서비스 개시

군산~대전까지 118㎞ 구간 주 3회 운영
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전북특별자치도청사 전경
국내 최초로 자율주행 화물 유상 운송 서비스가 시작됐다.
전북특별자치도는 상용차 자율주행 기술이 물류 서비스 분야에서 구현된다고 9일 밝혔다. 지난해 광역 운송망 자율주행차 시범운행지구로 지정된 데 이어 지난 5월 국토교통부로부터 자율주행 화물 유상 운송 허가를 받은 데 따른 것이다.
자율운행 구간은 군산 특송화물 통관장에서 한진 전주택배터미널을 거쳐 대전 메가허브로 이어지는 편도 118㎞ 구간이다.
자율주행 서비스 해당 노선은 주 3회 정기 운행된다. 차량은 타타대우모빌리티의 25t급 대형 트럭 ‘맥쎈(MAXEN)’이 투입된다. 상용차 제조 기술과 인공지능(AI) 자율주행 기술이 결합한 대표적인 사례다.
양선화 도 미래첨단산업국장은 “이번 서비스 개시로 자율주행 기술이 물류 현장에서 실제 수익을 창출하고 물류산업 생산성 향상으로 이어질 것으로 전망된다”며 “기술을 고도화해 물류와 산업현장 전반으로 서비스를 확산해 나가겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 국내 첫 자율주행 화물 유상 운송 서비스 개시
- 군산~전주~대전 118㎞ 구간 주 3회 정기 운행
- 25t급 맥쎈 투입, 물류 상용화 실증 본격화
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