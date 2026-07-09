최대 220㎜ 물폭탄… 급류에 휩쓸려 1명 실종·600여명 대피

세줄 요약 경기 남부와 충청권, 전북을 중심으로 최대 220㎜ 폭우가 내려 경북에서 80대 남성이 급류에 휩쓸려 실종됐다. 세종·충북 등 4개 시도에서 699명이 대피했고, 도로·철도·여객선 통제와 시설 피해가 잇따랐다. 최대 220㎜ 폭우, 전국 곳곳 피해 확산

경북 영주 80대 남성 급류 실종, 수색 중

699명 대피·336건 시설 피해·통제 확대

이미지 확대 전국 곳곳에 호우특보가 발효된 9일 경기 시흥시 안현교차로가 침수돼 차량이 통제되고 있다. 2026.7.9 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 전국 곳곳에 호우특보가 발효된 9일 경기 시흥시 안현교차로가 침수돼 차량이 통제되고 있다. 2026.7.9 공동취재

이미지 확대 충청지역에 폭우가 내리고 있는 9일 충북 청주시 무심천 수위가 올라가고 있다. 2026.7.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 충청지역에 폭우가 내리고 있는 9일 충북 청주시 무심천 수위가 올라가고 있다. 2026.7.9 뉴스1

이미지 확대 9일 오전 6시 51분쯤 충북 옥천군 안내면 문티터널 입구 도로에 토사가 유입됐다는 신고를 받고 출동한 경력과 소방인력이 배수구 장애물 제거작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 보은소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 9일 오전 6시 51분쯤 충북 옥천군 안내면 문티터널 입구 도로에 토사가 유입됐다는 신고를 받고 출동한 경력과 소방인력이 배수구 장애물 제거작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 보은소방서 제공

이미지 확대 많은 비가 내린 9일 오전 서울 중구 세종대로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 2026.7.9 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 많은 비가 내린 9일 오전 서울 중구 세종대로에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 2026.7.9 뉴시스

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경기 남부와 충청권, 전북 등을 중심으로 강한 비가 내리는 가운데 전국 곳곳에서 시설 피해가 잇따르고 있다. 경북에서는 80대 남성이 하천 급류에 휩쓸려 실종됐다.9일 행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 오전 11시 기준 호우로 인한 인명피해가 1명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시쯤 경북 영주시 풍기읍 남원천에서 80대 남성이 급류에 휩쓸려 실종돼 소방당국이 수색 작업을 벌이고 있다.실종자는 사고 당시 생활지원사와 함께 산책하던 중 하천변에서 발을 헛디뎌 급류에 휩쓸린 것으로 파악됐다.당국은 구조대를 투입해 실종자를 수색하고 있으나, 유속이 빨라 수중 수색에 어려움을 겪고 있다.호우로 대피한 주민은 오전 10시 기준 세종과 충북, 충남, 경북 등 4개 시도 16개 시군에서 343세대 699명으로 집계됐다.이 가운데 308세대 651명에게는 마을회관과 경로당 등 임시주거시설이 제공됐다. 나머지 35세대 48명은 친인척 집 등으로 이동했다.시설 피해는 모두 336건으로 잠정 집계됐다. 공공시설 피해가 291건, 사유시설 피해가 45건이다.공공시설에서는 수목 전도 69건과 도로 침수 46건, 토사 유출 16건, 싱크홀 14건, 맨홀 피해 11건 등이 발생했다. 지하공간 침수 2건과 정전 3건도 보고됐다.사유시설은 주택 20곳이 침수됐고 주택 3곳이 파손됐다. 공장 침수와 비닐하우스 침수, 지하주차장 배수모터 불량 등 피해도 각각 발생했다.농작물 피해 면적은 13.6㏊로 잠정 집계됐다.비가 계속되면서 도로, 지하차도 등 주요 시설에 대한 출입 통제도 이어지고 있다.국립공원과 도로, 지하차도, 둔치주차장, 하천변 등 모두 842곳이 통제됐다. 국립공원 14곳 310개 구간과 세월교 93곳, 둔치주차장 77곳, 하천변 85곳 등이 포함됐다.집중호우로 교통과 시설 통제도 잇따랐다.경부선 서정리역~전동역 구간과 충북선 오송역~도안역 구간의 철도 운행이 통제됐다. 여객선은 군산~어청, 대천~외연 등 10개 항로 10척의 운항이 중단됐다.기상청에 따르면 밤사이 충북 전역에 200㎜ 안팎의 많은 비가 쏟아졌다.이날 오전 9시까지 주요 지점 누적강수량은 청주(청남대) 223㎜, 보은 217.9㎜, 진천 179㎜, 증평 178.5㎜ 등이다. 충남 주요 지역에서도 150㎜ 안팎의 비가 내렸다.경기 남부에서도 전날 오전 0시부터 이날 오전 10시까지 안성 187㎜, 평택 177.5㎜, 용인 115.5㎜, 이천 114.5㎜, 여주 110.5㎜ 등의 누적강수량이 기록됐다.강원지역에서도 영서를 중심으로 강한 비가 내리고 있다. 강원 주요 지점 누적강수량은 평창 171.0㎜, 신림터널(원주) 170.0㎜, 영월무릉 127.5㎜ 등으이다.이외 서울 관악을 비롯한 수도권에서도 이날 오후 12시 기준 시간당 30㎜ 안팎의 비가 내리고 있다.기상청 관계자는 “10일까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 9일 오후까지 중부지방과 전북, 전남서해안, 경북의 중북부에 시간당 20~50㎜의 비가 내리면서 호우특보가 점차 확대되겠다”며 “시설물 관리 등 안전사고에 유의하기 바란다”고 당부했다.