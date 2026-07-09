[인사] 진도군

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[인사] 진도군

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-07-09 13:56
수정 2026-07-09 13:56
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세줄 요약
  • 4급·5급 전보와 승진의결 인사 단행
  • 진도읍장·읍면장·사업소장 대거 교체
  • 관광·문화·농수산·건설 부서 재배치
◇4급 전보

▲진도읍장 장재필

◇5급 전보

▲관광과장 박근휘 ▲문화예술과장 박상율 ▲농수산유통사업소장 최정자 ▲공원관리사업소장 김영미 ▲스포츠산업사업소장 이용복 ▲의신면장 김기홍 ▲임회면장 고재근 ▲지산면장 김홍근 ▲농업지원과장 박선호 ▲농촌활력과장 박효정 ▲조도면장 이병윤 ▲건설과장 기영택 ▲도시개발과장 정기문 ▲산림휴양과장 하성주

◇5급 승진의결

▲군내면장 직무대리 김덕호 ▲주민복지과장 직무대리 박미화 ▲가족행복과장 직무대리 박숙희 ▲고군면장 직무대리 김병진
서미애 기자
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