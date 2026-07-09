진도군이 4급 전보와 5급 전보, 5급 승진의결 인사를 발표했다. 진도읍장과 관광과장, 문화예술과장, 농수산유통사업소장, 공원관리사업소장 등 주요 보직이 새로 정해졌고, 읍면장과 사업소장도 대거 교체됐다.

4급·5급 전보와 승진의결 인사 단행

진도읍장·읍면장·사업소장 대거 교체

관광·문화·농수산·건설 부서 재배치