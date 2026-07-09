충북 일선학교 10곳도 비피해..운동장 침수 등

세줄 요약 충북에 쏟아진 폭우로 일선학교 10곳에서 비 피해가 확인됐다. 청주 용아초는 본관과 강당 누수로, 운호중·운호고는 운동장 침수로 휴업했다. 남이초는 수목 전도, 여러 학교는 운동장과 교실 침수 피해를 입었고 교육청은 안전 점검을 강화하고 있다. 충북 폭우로 학교 10곳 비 피해 발생

용아초·운호중고 등 3개교 휴업 결정

운동장·교실 침수, 수목 전도 등 확인

이미지 확대 9일 내린 비로 정문이 침수된 보은 충북 생명산업고. 충북도교육청 제공. 닫기 이미지 확대 보기 9일 내린 비로 정문이 침수된 보은 충북 생명산업고. 충북도교육청 제공.

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충북 지역을 강타한 물폭탄으로 학교 피해도 잇따랐다.9일 충북도교육청에 따르면 이날 오전 10시 현재 10개 학교에서 비 피해가 발생했다.3개교는 휴업 중이다. 청주 용아초는 본관과 강당 누수로, 운호중·운호고는 운동장 침수로 휴업을 결정했다. 두 학교는 운동장을 함께 사용한다.청주 남이초는 수목이 쓰러져 비막이 통로가 전도됐다.청주 운천초와 남성초, 증평 증평여중, 진천 진천중은 운동장이 침수됐다. 보은 동광초 병설 유치원은 교실이, 보은 충북 생명산업고는 정문 및 교실이 침수됐다.도교육청은 호우에 따른 철저한 안전관리를 주문하며 피해 상황 등을 수시 점검하고 있다.