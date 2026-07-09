영주 남원천 산책 나선 80대 급류 휩쓸려 실종

세줄 요약 경북 영주시 풍기읍 남원천에서 산책하던 80대 남성이 하천에 빠져 급류에 휩쓸려 실종됐다. 생활지원사와 함께 걷던 중 발을 헛디딘 것으로 파악됐고, 당국은 구조대를 투입해 하류를 중심으로 수색을 이어가고 있다. 영주 남원천서 80대 남성 급류에 휩쓸림

생활지원사와 산책 중 발 헛디뎌 실종

당국, 하류 중심으로 구조·수색 진행

이미지 확대 경북 영주 풍기읍 남원천이 폭우로 물이 불어 있다. 경북도소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영주 풍기읍 남원천이 폭우로 물이 불어 있다. 경북도소방본부 제공

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9일 오전 10시 1분쯤 경북 영주시 풍기읍 성내리 남원천에서 80대 남성이 하천에 빠져 떠내려갔다는 신고가 접수됐다.경찰 등에 따르면 A씨(82)가 생활지원사와 함께 산책을 하던 중 하천변에서 발을 헛디뎌 급류에 휩쓸린 것으로 파악됐다.당국은 구조대를 투입해 실종자를 수색하고 있으나 유속이 빨라 수중 수색에 어려움을 겪고 있다.영주시와 소방당국 등은 교각마다 인력을 배치해 하류를 중심으로 수색을 이어가고 있다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.