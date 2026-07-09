‘한국 맞아?’ 충격적인 시민의식…“내가 범죄 저질렀나” 무임승차 어쩌다 이 지경까지

세줄 요약 SR이 SRT 무임승차를 막기 위해 특별 단속에 나섰지만, 현장에서는 캡처 승차권 제시와 반환표 변명, 화장실 은신까지 다양한 부정승차가 드러났다. 사흘간 109건이 적발됐고, 이용객들은 강한 처벌을 요구했다. SRT 무임승차 집중 단속 현장 공개

캡처 승차권·반환표·은신 등 적발

사흘간 부정승차 109건, 강한 비판

이미지 확대 SR 특별 기동검표단의 무임승차 집중 단속 현장. 채널A 뉴스 보도화면 닫기 이미지 확대 보기 SR 특별 기동검표단의 무임승차 집중 단속 현장. 채널A 뉴스 보도화면

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수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)이 열차 내 무임승차 행위를 뿌리 뽑기 위해 집중 단속에 나선 가운데 단속에 걸린 승객들의 적반하장 태도가 공개됐다.지난 7일 채널A는 SR 특별 기동검표단의 무임승차 집중 단속 현장을 동행해 영상으로 공개했다.영상을 보면 단속에 걸린 무임승차객들은 ‘적반하장’의 태도를 보였다. 한 남성은 캡처한 승차권을 내밀었고, 검표원이 “캡처한 승차권은 인정할 수 없다”고 안내하자 “답답한 말씀 하시네. 그냥 가세요!”라고 소리쳤다. 검표원이 “결제 안 하면 철도 경찰로 인계하겠다”고 경고했지만, 그는 “가세요. 그딴 소리 그만하고”라며 뻔뻔하게 나왔다.이어 남성은 승차권을 내밀며 “어디 뭐 범죄인도 아니(고). 지금 뭐 하는 겁니까 지금! 내가 무슨 범죄를 저질렀어요?”라며 화를 냈고, 검표원은 침착하게 “범죄행위에요”라고 설명했다.하지만 그가 내민 승차권은 이미 반환 처리가 된 것이었다. 남성은 “반환한 사진이라도 있으면 양해를 해준다고 해서 (그랬다)”며 황당한 변명을 내놨고, 검표원은 “반환된 승차권이 어떻게 인정이 되느냐. 승차권이 없는 거랑 마찬가지”라고 지적했다.화장실에 숨어 있다가 종착역에 도착한 뒤 문을 열고 나온 승객도 있었다. 화장실 앞에서 기다리던 검표원이 승차권 확인을 요구하자 이 승객은 “입석인데 종이를 (기차) 타기 직전에 휴지통에 버렸다”고 둘러댔다. 그는 또 다른 노선인 KTX 승차권을 제시하기도 했다.SRT 검표원은 “화장실에 숨어 있는 사람도 있고, 뛰어나와서 도망가시는 분도 계시다”면서 “승무원들은 뛰어가서 잡는 경우도 있다”고 밝혔다.부정승차는 채널A 취재진이 동행한 사흘간 109건에 달했다. 현행 SR 여객운송약관에 따르면 무임승차 적발 시 최소운임의 2배에서 최대 30배에 달하는 부가 운임이 부과된다.영상을 본 네티즌들은 “30배는 너무 약하다. 100배로 해야 한다”, “입구에서 티켓 검사를 해서 부정의 기회를 처음부터 막아야 한다”, “개찰구를 만들어야 부정승차 안 할 듯”, “양심 어디 갔나” 등 비판의 목소리를 냈다.