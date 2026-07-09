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부산신용보증재단, 3無 희망잇기 카드 특례보증 누적 1000억 돌파

신정훈 기자
입력 2026-07-09 11:43
수정 2026-07-09 11:43
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세줄 요약
  • 누적 지원액 1000억원 돌파
  • 지원업체 1만8700개 사 달성
  • 소상공인 단기 유동성 지원 확대
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부산시 3無 희망잇기 카드 특례보증
부산시 3無 희망잇기 카드 특례보증


부산신용보증재단은 ‘3無 희망잇기 카드 특례보증’ 사업 누적 지원 규모가 지난 8일 1000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

또 지원업체 수는 1만8700개 사에 달했다.

재단이 부산시와 함께 추진 중인 3無 희망잇기 특례보증은 기존 보증 한도에 더해 마이너스 통장 대출 또는 신용카드 발급을 통해 소상공인의 단기 유동성 확보를 지원하는 사업이다.

보증 한도는 최대 1000만원까지이다. 마이너스 통장 단독 이용 시 최대 1000만원까지 가능하고, 카드와 마이너스 통장을 병행하는 경우에는 카드 500만원과 마이너스 통장 500만원으로 나눠 이용할 수 있다.

재단은 그동안 정책 실효성을 높이기 위해 부산은행 인터넷뱅킹을 통한 보증 신청 비대면 전산을 개발한데 이어 지난 1월 카카오뱅크와 협약 체결로 인터넷 은행 기반 보증지원 체계를 마련해 소상공인의 비대면 금융 접근성을 강화했다.

또 지난 4월부터는 현장 자금 수요를 반영해 종합통장대출 최대한도를 기존 500만원에서 1000만원으로 상향 조정하는 등 자금 지원 규모도 확대했다.

재단은 앞으로도 부산시와 협력해 현장 수요를 반영한 맞춤형 보증지원을 확대해 나갈 계획이다.
부산 신정훈 기자
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