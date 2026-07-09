경희사이버대, 대학가 첫 ‘생성형 AI 콜봇’ 도입

세줄 요약 경희사이버대학교가 국내 대학 최초로 생성형 AI 거대언어모델을 탑재한 ‘AI 다국어 콜봇’을 이달 말 정식 개시했다. 한국어를 포함한 8개 언어로 24시간 365일 상담이 가능해 입학과 학사 안내의 편의성이 크게 높아질 전망이다. 국내 대학 첫 생성형 AI 다국어 콜봇 도입

8개 언어 24시간 상담, 입학·학사 지원 강화

시범 운영 후 홈페이지·메신저 연동 확대

이미지 확대 경희사이버대학교는 국내 대학 최초로 거대언어모델(LLM) 기반 AI 콜봇을 구축해 24시간 다국어 상담 서비스를 구현했다. 기존 AI 챗봇에 이어 음성 기반 상담까지 확대하며 학생 중심의 스마트 상담체계를 한층 고도화했다. 경희사이버대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경희사이버대학교는 국내 대학 최초로 거대언어모델(LLM) 기반 AI 콜봇을 구축해 24시간 다국어 상담 서비스를 구현했다. 기존 AI 챗봇에 이어 음성 기반 상담까지 확대하며 학생 중심의 스마트 상담체계를 한층 고도화했다. 경희사이버대 제공

이 서비스는 한국어를 비롯해 영어, 일본어, 중국어, 베트남어 등 8개 언어로 제공된다. 이를 통해 시간과 장소의 제약 없이 24시간 365일 상담이 가능해져 국내외 예비 입학생과 재학생들의 편의성이 크게 향상될 것으로 보인다.

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경희사이버대학교가 국내 대학 최초로 생성형 AI(거대언어모델)를 탑재한 ‘AI 다국어 콜봇(Call Bot)’ 서비스를 이달 말 정식 개시한다고 9일 밝혔다. 이번 서비스 도입으로 입학부터 학사까지 학생 중심의 스마트 상담 체계가 한층 고도화될 전망이다.이번에 선보이는 AI 콜봇은 실제 상담원과 대화하는 듯한 자연스러운 음성 상담을 지원한다. 질문의 의도와 맥락을 실시간으로 파악해 정확한 정보를 제공하는 것이 특징이다.경희사이버대는 지난 1일부터 시범 운영을 통해 시스템을 최적화하고 있다. 향후 홈페이지와 모바일 메신저를 연동한 통합 상담 플랫폼으로 기능을 확장해 학생들에게 차별화된 디지털 상담 경험을 제공할 계획이다.권해숙 학생상담센터소장은 “단순한 기술 도입을 넘어 학생 누구나 언제 어디서든 쉽고 정확하게 정보를 얻을 수 있는 상담 환경을 구축하는 데 집중했다”며 “지속적인 데이터 학습을 통해 상담 서비스의 질을 높여 나가겠다”고 밝혔다.한편, 경희사이버대는 최근 AI위원회를 출범하며 대학 행정 전반의 AI 혁신을 가속화하고 있다.