“교통사고 환자들에게 한약 처방”…자생한방병원 압수수색

경찰, ‘수백억 보험사기 의혹’ 강제수사

이미지 확대 교통사고, 한약 AI 생성 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 교통사고, 한약 AI 생성 이미지.

경찰이 수백억원대 보험사기 의혹을 받는 자생한방병원에 대해 강제수사에 나섰다.

세줄 요약 경찰이 수백억원대 보험사기 의혹을 받는 자생한방병원과 자생의료재단을 압수수색했다. 보험사들은 교통사고 환자에게 증상과 무관한 한약을 처방해 보험금을 부당 청구했다고 주장했고, 경찰은 처방 기록과 내부 자료를 확보해 수사할 예정이다. 자생한방병원·자생의료재단 압수수색

교통사고 환자 한약 처방 의혹

보험금 부당 청구·편취 여부 수사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 서울 강남구 자생한방병원과 자생의료재단을 대상으로 압수수색 영장을 집행했다.수사는 삼성화재와 현대해상 등 4개 보험사가 자생한방병원을 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 고소하면서 시작됐다.보험사들은 자생한방병원이 교통사고 환자들에게 증상과 무관하게 한약을 무분별하게 처방해 수백억원의 보험금을 부당하게 청구했다고 주장하고 있다.국토교통부 고시에 따르면 교통사고 환자에 대한 한약은 환자의 증상과 질병 상태를 고려해 개별적으로 처방해야 한다.고소장에는 자생의료재단 이사장과 전국 21개 자생한방병원장 등 모두 23명이 피고소인으로 적시된 것으로 알려졌다.경찰은 압수수색을 통해 처방 기록과 내부 자료 등을 확보해 조직적인 보험금 편취가 있었는지, 실제 진료와 처방이 적정하게 이뤄졌는지 등을 집중 수사할 방침이다.