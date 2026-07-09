경북 포항에 글로벌 의료기기 기업 투자…“5100만 달러 규모 추진”

세줄 요약 지멘스 헬시니어스가 올해부터 2031년까지 포항공장에 약 740억원을 투자해 생산시설을 확충한다. 심장 내 초음파 카테터 세계 최대 생산기지인 포항공장은 증설 뒤 연간 생산량이 100만대로 늘고, 지역 일자리와 경제효과도 기대된다. 포항공장 5100만 달러 투자 추진

초음파 카테터 생산능력 2배 확대

일자리·인구유입·지역경제 효과 기대

이미지 확대 경북 포항을 방문한 샤우랍 파가리아(오른쪽) 지멘스 헬시니어스㈜ 초음파사업부 대표와 박용선 포항시장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항을 방문한 샤우랍 파가리아(오른쪽) 지멘스 헬시니어스㈜ 초음파사업부 대표와 박용선 포항시장. 포항시 제공

이번 방문은 포항을 글로벌 의료기기 생산 거점으로 육성하기 위한 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

지멘스 헬시니어스는 올해부터 2031년까지 약 740억원(5100만 달러) 규모의 외국인 직접투자(FDI)를 추진하고 있다.

생산시설 확충 및 글로벌 의료기기 생산 거점으로 키우기 위해서다.

지역 의료기기·부품기업과의 협력도 확대해 산·학·연 연계를 통한 바이오·헬스케어 산업 생태계 고도화에도 긍정적인 효과를 미칠 전망이다.

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글로벌 의료기기 기업이 경북 포항에 5100만 달러 규모 투자를 통해 생산 능력을 강화한다.포항시는 샤우랍 파가리아 지멘스 헬시니어스㈜ 초음파사업부 대표가 방문해 포항공장 운영 현황과 생산시설 확충 등 투자 추진 상황을 공유하고, 향후 협력 및 투자 확대 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.현재 포항공장은 심장 내 초음파 카테터를 생산하는 세계 최대 생산기지로, 글로벌 공급량의 약 70%를 담당하고 있다. 공장 증설이 완료되면 연간 생산 능력이 기존 50만대에서 100만대로 늘어 수요 증가에 안정적으로 대응할 수 있다.이번 투자로 신규 일자리 창출 383명과 인구 유입 1350명, 연간 151억원 규모 지역경제 파급효과가 기대된다.박용선 시장은 “지멘스 헬시니어스의 지속적인 투자는 포항이 글로벌 바이오·헬스케어 산업 중심도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 적극 지원하고, 지역 기업과의 협력을 확대해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.