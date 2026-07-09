충북 물폭탄 피해 속출...도로침수 등 166건

세줄 요약 충북 지역에 많은 비가 쏟아지며 도로와 주택 침수 등 호우 피해 신고가 오전 9시 기준 166건 접수됐다. 인명 피해는 없었지만 청주와 보은 주민 210명이 대피했고, 홍수주의보와 홍수 정보 심각 단계가 내려졌다. 도로·주택 침수 등 호우 피해 166건 접수

청주·보은 주민 210명 대피, 인명 피해 없음

홍수주의보·심각 단계 발령, 통제 90곳 확대

이미지 확대 9일 오전 청주시 강내면 행정복지센터 앞 도로가 침수돼 운전자들이 큰 불편을 겪고 있다. 독자 제공. 닫기 이미지 확대 보기 9일 오전 청주시 강내면 행정복지센터 앞 도로가 침수돼 운전자들이 큰 불편을 겪고 있다. 독자 제공.

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충북 지역을 강타한 물폭탄으로 피해가 속출하고 있다.9일 충북도와 소방 당국에 따르면 이날 오전 9시 기준 도내에서 접수된 호우 피해 신고는 도로와 주택 침수 등 총 166건이다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.청주시 19개 읍면동 산사태 취약 지역 거주자 188명과 보은군 건천소류지 인근 주민 20명 등 총 210명은 경로당과 관내 대피소 등으로 대피했다.대청댐 상류인 보은군 이평교 지점과 청주 무심천 흥덕교 지점에는 홍수주의보가 내려졌다.한강홍수통제소는 오전 8시 30분 청주시 상당구 미원면 옥화1교 지점에도 홍수 정보 ‘심각’ 단계를 발표하고 하천 범람에 대비할 것을 당부했다. 서원구 현도면 하석지구 하석삼거리∼오가삼거리 구간은 낙석 발생 우려와 토사 유출로 차량이 통제됐다. 흥덕구 문암동 문암철교 하부 도로는 침수로 차량 통행이 차단됐다.청주 무심천 하상도로와 충주 달천 지하차도 등 지하차도 5곳, 하상도로 4곳, 세월교 15곳, 둔치 주차장 23곳, 하천변 산책로 16곳, 관광지 및 야영장 9곳, 국립공원 2곳, 하천 교량 2곳 등 90곳도 통제 중이다.9일 하루 기준 오전 9시 현재 도내 11개 시군 가운데 보은군이 133.6㎜를 기록하며 가장 많은 강수량을 기록중이다. 보은군은 한때 시간당 강수량이 70㎜를 넘기도 했다. 보은군과 함께 호우경보가 발령된 청주시는 76.9㎜를 기록중이다.. 기상청은 9일 하루 동안 매우 강하고 많은 비가 이어진다며 각별한 주의를 당부했다.