동해시 무릉오선녀탕 개장…“힐링 물놀이터”

세줄 요약 동해시가 자연친화적 물놀이장 무릉오선녀탕을 10일부터 다음 달 20일까지 운영한다. 삼화동 5개 풀장은 평균 수심 60~90㎝로 유소년 이용에 적합하고, 탈의실·포토존·매점도 갖췄다. 매일 청소와 주 2회 수질검사, 안전관리요원 배치로 안전을 강화한다. 무릉오선녀탕 10일부터 다음 달 20일까지 운영

5개 풀장·편의시설 갖춘 자연친화 물놀이터

매일 청소·수질검사·안전요원 배치로 관리

이미지 확대 강원 동해시 무릉오선녀탕. 동해시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시 무릉오선녀탕. 동해시 제공

탈의실, 포토존, 매점도 갖추고 있다. 운영시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다.

차량을 끌고 온 방문객에게는 환경관리요금을 4000원~1만원 부과하고, 쓰레기 종량제봉투(10ℓ)를 지급한다.

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강원 동해시는 자연친화적인 물놀이장인 ‘무릉오선녀탕’을 오는 10일부터 다음 달 20일까지 운영한다고 9일 밝혔다.삼화동에 있는 무릉오선녀탕은 구불구불 이어지는 물길을 따라 연결된 5개 풀장으로 이뤄졌다. 평균 수심이 60~90㎝여서 유소년들이 물놀이를 즐기기에 적합하다.시는 안전하고 쾌적한 물놀이를 위해 풀장을 매일 청소하고, 주 2회 수질검사를 한다. 사고 예방을 위해 안전관리요원도 상시 배치한다.무릉오선녀탕에서 흡연과 취사, 음주는 금지되고, 반려동물도 출입할 수 없다.시 관계자는 “무릉오선녀탕은 지난해 1만 8000명이 넘는 관광객이 다녀가는 등 큰 호응을 얻었다”며 “여름철 대표 힐링 공간이 될 수 있도록 시설 관리와 안전 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.