“주민 80여명 대피” 대전·세종·충남서 피해 잇따라

세줄 요약 8일부터 이어진 장맛비로 대전·세종·충남 곳곳에서 도로 침수, 토사 유출, 나무 쓰러짐 등 피해가 속출했다. 공주 등 위험 지역 주민 85명이 대피했고, 69곳이 통제됐으며 인명 피해는 아직 없었다. 장맛비로 대전·세종·충남 피해 속출

주민 85명 대피, 69곳 통제 조치

홍수경보 발령, 침수 차량 2명 구조

이미지 확대 충남 천안시 남산하상도로하천수위상승해 도로가 차단됐다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 남산하상도로하천수위상승해 도로가 차단됐다. 시 제공

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8일부터 9일 오전 이어진 장맛비로 대전·세종·충남에서 도로 침수와 토사 유출을 비롯해 홍수특보가 내려지는 등 피해가 잇따르고 있다.9일 충남소방본부에 따르면 전날부터 이날 오전 3시까지 계룡에 120.30㎜, 공주 93.8㎜, 부여 85.4㎜ 등의 많은 비가 내렸다.전날부터 이날 오전 8시까지 접수된 호우 피해 신고는 나무 쓰러짐을 비롯해 도로 침수 등 70건을 넘었다. 현재까지 인명 피해는 발생하지 않았다.현재 천안시 원성천 등을 비롯해 5곳의 둔치 주차장과 세월교 등 69곳이 통제됐다.공주(67명)와 보령(4명), 논산(3명), 예산(2명), 서산(1명), 서천(1명) 등 위험 지역 주민 85명은 마을회관 등 안전한 곳으로 대피 중이다.충남도에 따르면 전날부터 내린 비에 부여의 멜론·오이·수박 농가와 금산 인삼밭 등 5.75㏊가 피해를 입었다.아산시는 이날 오전 8시 30분쯤 재난 문자를 통해 “탕정면 용두리 용두생태터널이 붕괴 위험이 있다”며 우회 운행을 당부하기도 했다.시는 또 배방읍 구령리 국도39호선 남동지하차도 평택방면 도로 역시 침수돼 차단됐다고 덧붙였다.금강홍수통제소는 이날 오전 6시 용수천 세종시 도암교 지점에 홍수경보를 발령했다. 해당 지점의 수위가 2.98ｍ로 경보 발령 기준인 3.3ｍ에 가까워진 데 따른 조치다.대전 유성구 자운동에서는 오전 5시 33분쯤 도로가 침수돼 차량에 갇힌 운전자 등 2명이 소방당국에 구조됐다.유성구 송강동 한 아파트 인근 도로에도 토사가 흘러내려 통제되고 있다.