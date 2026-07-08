사라진 장윤기의 ‘케이블 타이’, 현직 경찰 부친 집에서 찾았다

범행 차량 넘겨받은 장씨 부친

조수석에 있던 핵심 증거 챙겨

﻿수사팀장 ‘증거 인멸’ 구속 기로

유족 “경찰도 공범” 엄벌 촉구

이미지 확대 경찰이 지난 5월 광주 여고생 살해범 장윤기의 스포츠유틸리티(SUV) 차량 수색 장면을 촬영했을 당시 조수석 수납공간에 결박도구인 케이블 타이(원 안)가 놓여 있는 모습. 검찰은 이 영상을 지난 6일 확보해 분석하고 있다.

전남광주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 지난 5월 광주 여고생 살해범 장윤기의 스포츠유틸리티(SUV) 차량 수색 장면을 촬영했을 당시 조수석 수납공간에 결박도구인 케이블 타이(원 안)가 놓여 있는 모습. 검찰은 이 영상을 지난 6일 확보해 분석하고 있다.

전남광주 연합뉴스

세줄 요약 검찰이 광주 여고생 살해 사건의 핵심 증거였던 케이블 타이를 현직 경찰관인 장윤기 부친의 집에서 압수해 확보했다. 수사팀장이 이를 방치하고 채증 영상 삭제까지 시도한 정황이 드러나며, 성범죄 정황과 범행 강제성을 덮으려 했다는 의혹이 커진다. 핵심 증거 케이블 타이, 경찰 부친 집서 확보

수사팀장 방치 지시·채증 영상 삭제 정황 확인

유족·시민단체, 경찰의 조직적 은폐 의혹 규탄

2026-07-09 12면

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광주 여고생 살해범 장윤기 사건의 부실·은폐 의혹을 수사 중인 검찰이 초기 수사 단계에서 사라졌던 핵심 증거인 케이블 타이를 현직 경찰관인 장윤기의 아버지 집을 압수수색해 확보했다.8일 법조계 등에 따르면 장윤기 부친은 지난 5월 사건 발생 이튿날 광주 광산경찰서 수사팀으로부터 범행에 쓰인 스포츠유틸리티 차량(SUV)을 넘겨받은 뒤 조수석에 있던 케이블 타이를 집으로 챙겨간 것으로 드러났다.당초 이 증거는 경찰 압수수색 당시 수사팀원들이 발견했으나, 수사팀장이던 A경감이 “그냥 두라”며 고의로 방치하도록 지시하고 관련 채증 영상까지 삭제하려던 정황이 뒤늦게 확인됐다. 단순 살인을 넘어 성범죄 정황과 범행의 강제성을 입증할 핵심 단서들을 조직적으로 묵살했다는 의혹을 받는 대목이다.A경감에게는 장윤기의 자취방에서 발견된 성범죄 연관 증거물인 리얼돌을 압수하지 않고 그의 부친에게 현관 비밀번호를 알려주며 폐기하도록 방조한 혐의도 더해졌다.A경감은 이날 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 마스크와 모자로 얼굴을 가린 채 출석했다. 그는 “증거인멸 혐의를 인정하느냐”는 취재진의 질문에는 일절 답하지 않고 법정으로 향했다. 심사를 마치고 나온 후에도 묵묵부답으로 일관하며 호송차에 올랐다.같은 시간 피해자 이채원양의 유족과 시민단체는 광주경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “경찰은 수사관이 아니라 가해자와 한 몸이 되어 사건을 조직적으로 은폐한 공범”이라며 엄중한 처벌을 촉구했다.파문이 커지자 경찰은 전날 광산경찰서장 등 책임자 6명을 대기발령하고 박 경감을 직위해제했다.