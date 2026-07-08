대구시의회 전반기 원구성 마무리…하중환 막후 조율 눈길

하중환, 의장 불출마 이후 막후 조율…운영위원장 연임

이미지 확대 대구시의회 전경. 대구시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시의회 전경. 대구시의회 제공

이미지 확대 대구시의회 하중환 운영위원장, 류종우 기획행정위원장, 이재숙 문화복지위원장, 박종필 경제환경위원장, 김태우 건설교통위원장, 이성오 교육위원장. 대구시의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시의회 하중환 운영위원장, 류종우 기획행정위원장, 이재숙 문화복지위원장, 박종필 경제환경위원장, 김태우 건설교통위원장, 이성오 교육위원장. 대구시의회 제공

세줄 요약 대구시의회가 하중환 의원을 운영위원장으로 만장일치 선출하며 전반기 원 구성을 마무리했다. 하 의원은 추경호 시장과의 오랜 인연을 바탕으로 의장 출마를 접고 협상을 이끌었고, 상임위원장단도 모두 재선 의원들로 꾸려졌다. 하중환 운영위원장 만장일치 선출

여야 협치 속 원 구성 마무리

추경호 시장과 인연, 막후 조율 주목

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제10대 대구시의회가 하중환 의원(국민의힘·달성1)을 운영위원장으로 선출하며 전반기 원 구성을 마무리했다. 의장단과 상임위원장단 모두 여야 협치를 통해 만장일치로 선출됐는데, 그 배경에 하 위원장의 물밑 조율이 있었다는 분석이 나온다.대구시의회는 8일 제326회 임시회 제3차 본회의를 열고 운영위원장 선거를 통해 하 의원을 만장일치로 선출했다. 운영위원장을 연임하게 된 그는 시의회 운영 방향을 결정하는 컨트롤 타워 역할과 함께 대구시와의 가교 역할도 맡을 것으로 보인다.이런 관측 뒤에는 추경호 대구시장과 하 위원장의 각별한 인연이 있다. 하 위원장은 추 시장이 정계에 입문한 2016년 처음 인연을 맺은 뒤 10년 동안 호흡을 맞춰 온 최측근이기 때문이다. 이번 지방선거에서는 추 시장의 선대위 수석대변인으로 활동하기도 했다.이 같은 이력을 바탕으로 그는 시의회 내 최대 계파를 이끌며 의장 출마가 유력했으나 “개인의 정치적 진로보다 추경호 시정의 안정적인 출발이 우선”이라며 불출마를 선언했다. 이어 의장, 상임위원장 선출 과정에서 협상력을 발휘해 막후 조율로 만장일치라는 합의를 이끌어 냈다는 평가를 받는다.시의회는 전날 상임위원장 선출도 마쳤다. 기획행정위원장에는 류종우 의원(국민의힘·북구1), 문화복지위원장으로는 이재숙 의원(국민의힘·동구4), 경제환경위원장은 박종필 의원(국민의힘·수성구4)이 선출됐다.건설교통위원장은 김태우 의원(국민의힘·수성구5)이 맡게 됐고, 교육위원장으로는 이성오 의원(국민의힘·수성구3)이 뽑혔다. 상임위원장들은 모두 재선 의원들이 맡게 됐다.시의회는 오는 21일부터 327회 임시회를 열고 대구시로부터 업무보고를 받을 예정이다.