경북 포항시, 외식산업 일꾼으로 로봇 키운다…“현장 적용 검증”

세줄 요약 포항시가 산업통상부 공모에 선정돼 푸드테크 로봇 플래그십 거점을 조성했다. 정부 예산 9억5000만원을 포함해 총 19억원을 확보했고, 흥해읍 푸드테크 연구지원센터를 기반으로 테스트베드, 체험관, 데이터 플랫폼, 시험평가 지원, 교육 프로그램을 운영했다. 푸드테크 로봇 거점 선정, 총 19억원 확보

테스트베드·체험관·데이터 플랫폼 구축

리빙랩 검증과 교육으로 확산 기반 마련

이미지 확대 경북 포항시 북구 흥해읍 푸드테크 연구지원센터 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 북구 흥해읍 푸드테크 연구지원센터 전경. 포항시 제공

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경북 포항에 푸드테크 특화 로봇 보급과 확산을 위한 거점이 조성된다.포항시는 산업통상부가 주관한 ‘2026년 로봇 플래그십 지역거점 구축사업’ 공모에 선정됐다고 8일 밝혔다.이를 통해 시는 푸드테크 로봇 분야 정부 예산 9억 5000만원을 포함해 총 19억원을 확보했다. 올해 준공 예정인 북구 흥해읍 푸드테크 연구지원센터를 기반으로 ‘지역 외식산업 대전환을 위한 식품로봇 플래그십 사용자경험(UX) 거점 구축 및 운영’을 추진한다.주요 사업은 ▲푸드테크 로봇 테스트베드 및 체험관 조성 ▲통합 데이터 플랫폼 구축 ▲푸드테크 특화로봇 NSF 시험평가 지원 ▲지역 연계 식품로봇 확산 지원 ▲전 세대를 대상으로 한 푸드테크 교육·체험 프로그램 운영 등이다.최근 외식업계는 인력난과 인건비 상승으로 AI·로봇 기반 푸드테크 도입 수요가 늘고 있지만, 초기 투자비와 현장 검증 부족 등으로 확산에는 어려움을 겪고 있다. 이번 사업은 이러한 진입장벽을 낮추고 푸드테크 로봇의 실질적인 보급과 확산을 지원하기 위해 마련됐다.시는 외식업주가 참여하는 생활실험실(리빙랩)을 운영해 로봇의 현장 적용 가능성을 검증하고, 조리·운영 데이터를 축적해 인공지능(AI)을 이용한 조리법 자동화 기반을 마련할 계획이다. 또한 메뉴별 맞춤형 AI 레시피 제공과 지역 상권 연계 실증을 통해 푸드테크 로봇 도입 효과를 검증하고, NSF 국제시험인증 연계 지원으로 지역 기업의 해외시장 진출도 뒷받침할 방침이다.박용선 시장은 “푸드테크 산업 생태계 조성과 기업 지원을 강화해 포항을 대한민국을 대표하는 푸드테크 거점도시로 육성해 나가겠다”고 말했다.