3950만원 보조금 통했다… 제주 수소차 신청 경쟁률 2.2대 1 ‘흥행’

반값 넥쏘’ 신청 북적… 79대 모집에 174대 몰려

2027년까지 충전소 서귀포·번영로 추가 구축도

10일 전자추첨으로 최종 대상자 79명 선정 확정

이미지 확대 제주국제컨벤션센터에서 열린 2024 그린수소 글로벌포럼에서 전시된 수소차 넥쏘 모습. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주국제컨벤션센터에서 열린 2024 그린수소 글로벌포럼에서 전시된 수소차 넥쏘 모습. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주도가 2026년 수소전기차 민간보급 사업을 마감한 결과 79대 모집에 174명이 신청해 경쟁률 2.2대 1을 기록했다. 국비 2250만원과 도비 1700만원을 합친 3950만원 보조금이 흥행을 이끌었고, 도는 10일 전자추첨으로 최종 대상자를 선정한다. 3950만원 보조금에 신청자 대거 몰림

79대 모집에 174명 접수, 경쟁률 2.2대 1

10일 전자추첨으로 최종 79명 선정 예정

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전국 최고 수준인 3950만원의 보조금이 통했다. 차량 가격의 반값수준에 지원하는 파격 혜택을 내걸자 모집 물량의 두 배가 넘는 신청자가 몰렸다.제주도는 지난 6일 마감한 ‘2026년 수소전기자동차 민간보급 사업’ 신청 결과, 보급 물량 79대에 총 174대가 접수됐다고 8일 밝혔다. 경쟁률은 2.2대 1이다.올해 보급 대상은 현대자동차의 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 79대로, 일반 물량 71대와 취약계층·다자녀 가구·생애 최초 차량 구매자 등을 위한 우선 물량 8대로 나뉜다. 실제 신청은 일반 160대, 우선순위 14대로 집계됐다.흥행의 배경에는 전국 최고 수준의 구매 보조금이 꼽힌다. 제주에서 수소승용차를 구입하면 국비 2250만원과 도비 1700만원을 합쳐 차량 한 대당 3950만원을 지원받는다. 시중 판매가격이 8000만원 안팎인 점을 감안하면 사실상 절반 가격으로 차량을 구매할 수 있는 셈이다.도는 오는 10일 전자추첨을 통해 최종 지원 대상자 79명을 선정한다. 추첨의 공정성을 높이기 위해 전산 방식으로 진행하며, 구매 포기나 결격 사유 발생에 대비해 후순위 대상자 20명도 함께 선발할 예정이다.최종 선정자는 차량 출고 일정을 확정한 뒤 보조금 지원 대상자로 확정되며, 선정일로부터 2개월 안에 차량을 출고·등록해야 보조금을 받을 수 있다. 구매자는 보조금을 제외한 나머지 차량 가격만 제조·판매사에 납부하면 된다.도는 수소차 보급 확대와 함께 충전 인프라 확충에도 속도를 낸다. 현재 운영 중인 제주시 조천읍 함덕 그린수소충전소 외에 올해 말 번영로 구간에 이동형 충전소를 설치하고, 2027년 상반기 준공을 목표로 서귀포 강창학종합경기장 인근에도 충전소를 조성할 계획이다.김남진 도 혁신산업국장은 “이번 민간보급은 제주의 그린수소 생태계 확산과 탄소중립 실현을 위한 중요한 계기”라며 “전국 최고 수준의 보조금과 충전 인프라 확충을 통해 도민들이 수소차를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.