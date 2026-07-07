검경 ‘장윤기 유착 의혹’ 동시 수사… 신병 확보 놓고 혼선 우려

수사기관 주도권 충돌 조짐

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세줄 요약 광주 여고생 살해범 장윤기 사건의 수사팀과 부친 간 유착 의혹에 대해 검찰이 광산경찰서와 담당 경찰관들을 압수수색했다. 경찰도 특별수사팀을 꾸려 수사팀장 구속영장을 신청했고, 초기 수사팀 전원은 업무에서 배제됐다. 검경이 동시에 핵심 피의자를 겨냥하면서 수사 혼선과 제 식구 감싸기 논란이 커지고 있다. 검찰, 광산경찰서와 담당 경찰관 압수수색 착수

경찰, 수사팀장 A 경감 구속영장 신청 및 체포

초기 수사팀 전원 배제, 유착·누설 의혹 확산

2026-07-08 10면

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광주 여고생 살해범 장윤기(23) 수사 관련 경찰 수사팀과 장씨 부친의 유착 의혹에 대해 검찰이 강제 수사에 착수했다. 다만 경찰청 특별수사팀도 같은 의혹을 수사하면서 수사 혼선 가능성도 제기되고 있다.광주지검은 7일 공무상비밀누설과 증거인멸·증거인멸교사 등 혐의로 광주 광산경찰서 형사과와 사건 담당 경찰관들의 주거지 등을 압수수색했다. 해당 경찰관들은﻿ 장씨의 부친인 현직 경찰관 장모 경감에게 영장 내용 등 수사 상황을 누설하고, 채증한 차량 내부 영상을 지우도록 지시한 정황도 수사 대상에 올랐다.검찰은 보완 수사 과정에서 장 경감과 수사팀 간 유착 정황을 들여다본 것으로 전해졌다. 검찰은 지난 3일 사건 관련 경찰관들을 피의자로 입건했고, 수사팀장 A 경감에 대해서는 통신기록조회 영장을 법원에 청구했다. 이어 검찰은 이날 광주 광산경찰서에 대한 압수수색 영장을 발부받아 강제 수사에 착수했다.경찰은 경찰대로 ‘광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀’을 구성해 A 경감에 대한 구속영장을 신청했다. 경찰이 적용한 건 A 경감이 장윤기 차량을 압수수색하는 과정에서 케이블 타이를 증거물로 확보하지 않은 혐의다. 앞서 광주경찰청은 전날 A 경감을 긴급체포했다.﻿ 아울러 경찰청은 이날 언론 공지를 통해 “현행 규칙에 따라 수사정보 유출이 확인되면 해당 수사팀의 수사 의뢰와 업무 배제를 원칙으로 하고, 수사부서 퇴출 등 강도 높은 조치를 취하고 있다”고 설명했다. 장씨 사건 초기 수사를 맡았던 형사과 1개팀은 현재 전원 업무에서 배제됐다.또 장 경감에 대해서도 증거인멸 정황에 대한 자체 징계 가능성을 시사했다. 경찰청은 형법상 친족 특례로 형사처벌을 피하더라도 비위 사실이 확인되면 징계할 수 있다고 밝혔다. 2020년 발표된 경찰 반부패 종합대책에 따라 경찰이 담당 수사관에게 수사 중인 사건에 대해 문의하면 징계 등 처분을 받을 수 있다.경찰관 가족이 수사 대상에 오른 사건에 대해서는 관련 대책도 강화하기로 했다. 현행 경찰청 범죄수사규칙은 경찰관 본인이 피의자나 피해자의 친족이면 ‘수사직무의 집행에서 제척’하도록 규정하고 있지만, 가족인 경찰관이 수사팀이나 수사 정보에 접촉하는 상황까지 사전에 막기에는 사각지대가 존재한다.한편 검경이 핵심 피의자인 수사팀장에 대해 동시에 수사에 나서면서 혼선을 빚을 수 있다는 우려도 나온다. 검찰에서는 경찰이 수사 주도권을 뺏기지 않기 위해 긴급체포를 통해 A 경감 신병을 먼저 확보한 게 아니냐는 관측이 제기된다. 긴급체포는 피의자의 증거인멸 및 도주 우려 등 긴급성이 인정될 때 제한적으로 실시하며, 일반적인 형사 사건에서는 구속영장을 청구해 신병을 확보한다. 현직 경찰의 비위 의혹 사건을 경찰이 스스로 수사한다는 점에서 ‘제 식구 감싸기’라는 비판도 제기될 수 있다.