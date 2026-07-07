“학생들 주홍글씨 새기지 말자”… 광주일고도 배재고 선처 호소

6개월 출전정지 징계 재고 요청

“단죄 아닌 교육·정의 회복 필요”

이미지 확대 발언하는 광주일고 교장 7일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 광주학생독립운동기념역사관에서 열린 배재고 응원 논란 사태 관련 기자회견에서 이규연 광주일고 교장이 발언하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 광주일고 교장 7일 오후 전남광주통합특별시 북구 광주제일고등학교 광주학생독립운동기념역사관에서 열린 배재고 응원 논란 사태 관련 기자회견에서 이규연 광주일고 교장이 발언하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

세줄 요약 광주일고가 5·18 민주화운동을 조롱한 구호로 6개월 출전 정지를 받은 배재고 야구부원들에 대한 선처를 요청했다. 학교와 동창회는 학생들이 사과한 만큼 마음의 짐을 내려놓고 일상으로 돌아가길 바란다고 했고, 정치적 갈등으로 번지는 것도 경계했다. 광주일고, 배재고 야구부원 선처 호소

5·18 조롱 구호 징계에 교육적 접근 강조

정치적 갈등 확산과 혐오 증폭 경계

2026-07-08 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주일고 측이 5·18 민주화운동을 조롱하는 구호로 6개월 출전 정지의 중징계를 받은 서울 배재고 야구부원들에 대한 선처를 호소하고 나섰다.이규연 광주일고 교장은 7일 광주학생독립운동기념역사관에서 학교 총동창회가 주최한 기자회견에 참석해 “(어제) 직접 찾아와 사과한 배재고 학생과 관계자들이 이제는 마음의 짐을 내려놓고 일상으로 복귀하길 바란다”며 대한야구소프트볼협회와 대한체육회 등 관련 단체에 행정적 선처를 요청했다.조윤채 광주일고 야구부 감독 또한 “사과하는 학생들의 모습이 안타까웠다”며 “현재 내려진 6개월 출전 정지 징계를 재고해 학생들이 다시 야구장으로 돌아올 수 있도록 어른들이 따뜻하게 안아달라”고 말했다.광주일고 측은 이번 사건이 정치적으로 비화하거나 사회적 갈등을 증폭시키는 도구로 쓰이는 것에 대해 경계심도 드러냈다. 기자회견을 함께한 홍경표 광주일고 총동창회장은 “이 비극적 사건에 억지스러운 정치적 의미를 덧씌워 편을 가르고 대중의 분노를 자극하는 시도들을 경계해야 한다”며 “혐오를 옹호하고 증폭시키는 행위를 멈춰달라”고 호소했다. 그러면서 “우리의 목표는 어린 학생들에 대한 단죄가 아니라 올바른 교육과 정의의 회복에 있다”며 “잘못을 깊이 뉘우치고 진심으로 용서를 구한 학생들의 가슴에 주홍글씨를 새기는 것은 우리가 바라는 길이 아니다”고 강조했다.현재 배재고에 대한 징계가 확정된 것은 아니다. 배재고 측은 대한야구소프트볼협회의 상급 단체인 대한체육회 스포츠공정위원회에 8일까지 재심을 청구할 수 있다. 배재고는 재심 신청을 고심 중이다. 재심과는 별도로 법원에 효력정지 가처분을 신청하는 방법도 있다. 이와 관련 대한야구소프트볼협회 관계자는 “재심 신청 절차는 이미 안내했다”며 “다만 재심이 이뤄질 경우 협회 차원에서 관여할 수 있는 부분은 없다”고 설명했다.