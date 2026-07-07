[포토] 굳은 표정 노·사… 2027년도 최저임금 얼마?

세줄 요약 노동계와 경영계가 최저임금위원회 전원회의에서 내년도 최저임금 5차 수정안을 내놨다. 노동계는 시간당 1만1500원, 경영계는 1만440원을 제시했고, 올해 1만320원보다 각각 11.43%와 1.16% 인상한 수준이다. 양측 격차는 1290원에서 1060원으로 줄었다. 노동계·경영계, 최저임금 5차 수정안 제시

격차 1290원→1060원으로 추가 축소

공익위원 촉진구간 제시 가능성

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내년도 최저임금 수준을 협상하고 있는 노동계와 경영계가 7일 5차 수정안으로 각각 시간당 1만 1500원과 1만 440원을 제시했다.노사는 이날 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 제12차 전원회의에서 이같이 제안했다.올해 최저임금 1만 320원에서 노동계는 11.43%를, 경영계는 1.16%를 각각 인상한 값이다.지난 2일 내놓은 4차 수정안과 비교하면 노동계는 200원을 내렸고 경영계는 30원을 올렸다.양측의 격차는 1290원에서 1060원으로 좁아졌다.노사는 이 간격을 더 좁히기 위해 이날 전원회의 심의를 이어갈 예정이다.양측이 입장 차이를 눈에 띄게 좁히지 못하면 공익위원들이 상한선과 하한선인 ‘심의 촉진 구간’을 제시하고 그 안에서 합의나 표결을 유도할 수 있다.