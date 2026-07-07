검찰, 장윤기 수사팀 ‘다수 입건’ 경찰보다 빨랐다…광산서 수사팀 5명 전원 업무배제

검찰, 경찰 자체 감찰 전 이미 ‘내사’ 착수…나흘 전 경찰관 다수 피의자 입건

정보 유출·유착 등 포괄적 수사… 광산서 형사팀 사건 담당 전원 업무 배제

치열한 검·경 수사 주도권 싸움… ‘수사기밀 누설’ vs 대형 증거인멸 전면전

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세줄 요약 광주 여고생 살해 사건 피의자 장윤기 수사 과정에서 경찰의 증거 인멸과 유착 의혹이 불거졌다. 검찰은 경찰 감찰보다 먼저 관련 경찰관 다수를 입건했고, 광산경찰서는 수사팀 5명을 업무에서 배제하며 전담 수사와 감찰을 병행하고 있다. 검찰, 경찰 감찰보다 먼저 관련 경찰관 입건

광산경찰서 수사팀 5명 전원 업무 배제

증거 인멸·유착 의혹에 검·경 동시 수사

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‘광주 여고생 살해 사건’ 피의자 장윤기(23) 수사 과정에서 불거진 경찰의 증거 인멸 및 유착 의혹과 관련해, 검찰이 경찰의 자체 감찰보다 먼저 수사에 착수해 현직 경찰관들을 무더기로 입건한 것으로 확인됐다. 파문이 걷잡을 수 없이 확산하자 경찰은 당시 사건을 담당했던 형사팀 전원을 업무에서 배제했다.7일 법조계와 경찰 등에 따르면 광주지검은 이날 오전 광주 광산경찰서를 압수수색하기 나흘 전인 지난 3일, 이미 관련 경찰관 다수를 피의자 신분으로 전환해 공식 수사를 벌여왔다.검찰은 장윤기가 송치된 이후 보완 수사를 진행하는 과정에서 현직 경찰관(경감)인 장윤기의 부친과 담당 수사팀 간의 끈끈한 유착 정황을 포착하고 지난주 내사(입건 전 조사)에 들어갔던 것으로 밝혀졌다.특히 검찰이 입건을 결정한 지난 3일은 사건의 핵심 증거물인 ‘리얼돌’에 대한 경찰의 과학수사 보고서가 결과 통보 6주 만에, 그것도 언론 취재가 시작되자 뒤늦게 검찰에 송치된 날과 일치한다.경찰청 역시 이 시점을 기점으로 뒤늦게 감찰에 나섰고, 감찰 과정에서 수사팀장의 구체적인 증거 인멸 혐의가 드러나자 사흘 뒤인 지난 6일에서야 자체 수사로 전환했다. 초기 대응과 입건 시점 모두 검찰이 경찰보다 한발 빨랐던 셈이다.수사 기밀 유출과 조직적 증거 인멸이라는 초유의 사태를 맞은 광주 광산경찰서는 비위 의혹이 제기된 형사과 소속 1개 수사팀 전원을 전날 업무에서 배제 조치했다. 조치 대상은 이날 오전 특별수사팀에 의해 구속영장이 신청된 팀장 A 경감을 비롯해 팀원 4명 등 총 5명이다.경찰은 A 경감의 공석에 형사과 지원팀장을 직무대행으로 발령하고, 기존 ‘5조 5교대’ 근무 체계를 ‘4개 팀 전일제’ 방식으로 긴급 전환해 수사 공백을 최소화하겠다는 방침이다. 경찰 관계자는 “수사의 공정성과 객관성을 확보하기 위한 문책성 조치”라며 “본청 차원의 전담 수사팀이 관련 의혹을 철저히 규명하고 있다”고 설명했다.현재 이번 사건은 검·경이 동시에 현직 경찰관을 수사하며 긴장감이 흐르고 있다. 통상 동일 범죄를 동시 수사할 경우 영장을 먼저 신청한 기관이 우선권을 갖거나 검찰이 송치 요구권을 행사할 수 있어 수사권 경합이 발생한다. 전날 A 경감을 긴급체포하고 이날 구속영장을 신청하며 신병 확보에 속도를 낸 경찰 역시 수사 주도권을 뺏기지 않으려는 조치로 풀이된다.