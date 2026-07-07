무안 탄도 해상서 낚시 보트 전복…60대 실종자 끝내 숨진 채 발견

6일 오전 출항 후 연락 두절…해경, 전방위 수색 끝에 B씨 인양

먼저 구조된 70대 탑승객은 저체온증 치료 중…생명 지장 없어

목포해경, 수색 종료하고 레저보트 전복 원인 등 정밀 조사 착수

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세줄 요약 전남 무안군 탄도 인근 해상에서 낚시객 2명이 탄 레저보트가 전복돼 70대 1명은 구조됐고, 실종된 60대는 밤샘 수색 끝에 숨진 채 발견됐다. 해경은 조류와 해상 상황을 토대로 정확한 전복 원인을 조사하고 있다. 무안 탄도 해상 레저보트 전복 사고 발생

70대 탑승객 구조, 60대 실종자 수습

해경, 밤샘 수색 뒤 정확한 원인 조사

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전남광주통합특별시 무안 앞바다에서 낚시객들이 타고 있던 레저보트가 전복되는 사고가 발생해 탑승자 2명 중 1명이 숨지고 1명이 구조됐다. 해경이 경비함정 등을 대거 투입해 대대적인 수색 작업을 벌였으나, 실종됐던 60대 낚시객은 끝내 숨진 채 발견됐다.7일 목포해양경찰서에 따르면 해경은 이날 오후 무안군 망운면 탄도 인근 해상에서 전날 실종됐던 낚시객 B(60대)씨를 수습했다. B씨는 발견 당시 이미 숨진 상태였던 것으로 전해졌다.앞서 해경은 전날 오후 8시 36분쯤 무안군 탄도 인근 해상으로 낚시를 하러 출항한 레저보트가 연락이 되지 않는다는 신고를 접수하고 긴급 구조에 나섰다.현장으로 즉시 경비함정과 구조대를 급파한 해경은 레저보트 전복 추정 해역 인근에서 구명조끼를 착용한 채 표류 중이던 또 다른 탑승객 A(70대)씨를 먼저 구조했다. A씨는 장시간 표류로 인해 저체온 증상을 보여 병원으로 긴급 이송됐으나, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.조사 결과 사고가 난 레저보트는 전날 오전 9시쯤 출항했으며, A씨와 B씨 등 2명이 탑승해 인근 해상에서 낚시를 즐기던 중 원인을 알 수 없는 이유로 전복된 것으로 파악됐다.해경은 사고 접수 직후부터 조류 방향 등을 고려해 수색 구역을 넓혀가며 밤샘 전방위 수색을 이어갔으나, 실종되었던 B씨는 결국 전복 사고의 화를 피하지 못하고 시신으로 발견되며 주위를 안타깝게 하고 있다.실종자 수습을 마친 목포해경은 정확한 사고 경위 파악에 집중하고 있다. 해경 관계자는 “구조된 A씨의 진술 등을 토대로 당시 해상 상황과 레저보트가 전복되게 된 구체적인 원인을 정밀 조사할 예정”이라고 말했다.