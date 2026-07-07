“대구 장애 아동 어린이집 교사가 원생 학대” 신고…경찰 수사

세줄 요약 대구의 장애 아동 전담 어린이집에서 교사가 원생 다수를 학대했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중이다. 학부모는 CCTV에서 꼬집는 장면 등을 확인했고, 경찰은 두 달 치 영상을 분석해 관련자 9명을 입건했다. 대구 장애 아동 어린이집 교사 학대 의혹 수사

학부모 CCTV 확인 뒤 경찰에 신고, 추가 피해 확인

원장·교사 등 9명 입건, 검찰 송치 예정

이미지 확대 아동 학대 그래픽 아동 학대 그래픽. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 아동 학대 그래픽 아동 학대 그래픽. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구의 한 장애 아동 전담 어린이집에서 교사가 원생 다수를 괴롭혔다는 주장이 나와 경찰이 수사에 나섰다.7일 전국장애인부모연대 대구지부 함께하는장애인부모회(이하 장애인부모회)와 대구장애인교육권연대 등에 따르면 어린이집 교사가 원생을 학대했다는 학부모 신고에 따라 경찰은 지난해 11월부터 달서구에 있는 A 어린이집을 수사 중이다.최초 신고한 학부모는 자녀가 학대당한 정황을 발견하고 어린이집을 찾아 폐쇄회로(CC)TV를 확인했다. 영상에는 교사가 아동을 꼬집는 모습 등이 담긴 것으로 알려졌다. 이에 경찰은 이곳 어린이집 실내 CCTV에 녹화된 두 달 치 영상을 확보, 분석해 가해 교사를 찾았다.이후 추가 수사를 통해 유사한 피해를 입은 원생이 추가로 있다는 사실도 밝혀냈다. 이에 따라 어린이집 원장과 교사 등 9명을 아동학대처벌법과 장애인복지법 위반 등 혐의로 입건한 상태다. 원장은 관리 책임에 소홀했다는 혐의로, 교사들은 원생을 학대하거나 이를 방관한 혐의로 입건됐다. 경찰은 조만간 이들을 검찰에 송치할 예정이다.이를 두고 장애인부모회 등은 학대 피해를 입은 아동이 15명에 이르고 현재까지 파악한 학대 건수도 500여건에 달한다는 주장을 펼쳤다. 그럼에도 A 어린이집은 수사기관에 별도로 신고를 하지 않고 학대 교사를 권고사직 처리하는 방식으로 사건을 덮으려 했다는 게 장애인부모회 측의 입장이다.이에 A 어린이집 측은 “흥분한 상태인 아동을 교육하는 과정에서 필요한 신체 접촉이었다”고 해명한 것으로 알려졌다.한편, 관할 지자체인 달서구는 수사 결과가 나오는 대로 아동보호 전문기관 등과 연계해 피해 아동에 대한 심리 검사에 나설 계획이다.